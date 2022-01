Kirche und Diakonie Landshut entwickeln zum ersten Mal gemeinsam Perspektiven für die evangelische Kita-Arbeit. Dabei sollen geeignete Angebote für Kinder, Eltern und Kirchengemeinden konzipiert werden, sagte die Landshuter evangelische Dekanin Nina Lubomierski dem Sonntagsblatt. Als neue Mitarbeiterin im Dekanat werde sich die Religionspädagogin Annabell Keilhauer (47) um die Stärkung des evangelischen Profils in Kitas kümmern. Sie hat Soziales Management studiert und war bislang in der Jugendarbeit der bayerischen Landeskirche tätig.

Stärkung des evangelischen Profils in Kindertagesstätten

"Christliche Werte wie Güte, Dankbarkeit, Nächstenliebe und Gemeinschaft sind Schätze, die wir in den evangelischen Kitas gemeinsam heben wollen", sagte Keilhauer. Sie wolle die Kitas dabei unterstützen, sich mit Kindern und Eltern auf die Suche nach dem zu machen, "was Halt gibt in einer immer unübersichtlicheren Welt". Dekanin Lubomierski betonte den Bildungsanspruch evangelischer Kitas. "Entsprechend der reformatorischen Bildungskonzeption ist es die Aufgabe unserer Kitas, Kinder selbstständig und mündig zu machen", sagte sie.

Keilhauer nehme die beiden Kindertagesstätten der Kirchengemeinden Landau und Ergolding in den Blick sowie die acht Kitas in den Gemeinden Obersüßbach, Furth, Altdorf, Vilsbiburg, Mainkofen und der Stadt Landshut, die in der Trägerschaft des Diakonischen Werks Landshut sind.

Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Landshut

Für das Diakonische Werk Landshut mache die Einrichtung der neuen Stelle Sinn: "Wir freuen uns über die weitere inhaltliche Vernetzung zwischen Kirche und Diakonie im Bereich Kita", sagte die geschäftsführende Vorständin Manuela Berghäuser. Auf Verwaltungsebene arbeiteten Kirche und Diakonie schon seit Jahren vertrauensvoll zusammen.

Diese Zusammenarbeit werde nun auch im Bereich der Kindestagesstätten gestärkt, "um dadurch auch kosteneffizienter zu werden", sagte Dekanin Lubomierski. Aus diesem Grund entstehe ein Kita-Kompetenzzentrum im Kirchengemeindeamt Landshut, das ebenfalls durch ein Projekt der Landeskirche gefördert werde. Die Projekte "Erkennbar evangelisch" und "Kita-Kompetenzzentrum" erhalten Projektförderungen im Rahmen des Zukunftsprozesses "Profil und Konzentration" der evangelischen Landeskirche.