Diese innovativen Projekte der evangelischen Kirche in Bayern sollte jede Gemeinde kennen

Overflow: Junge Kirche - Frankenwald

"Overflow” junge Kirche versteht sich als Bewegung innerhalb des Dekanats Naila. Die Gegend um Naila ist sehr ländlich geprägt mit kleinen Kirchengemeinden und Werken wie dem CVJM, CJB, der Christusbruderschaft Selbitz und Freikirchen. In der Region soll die Konfirmandenarbeit koordiniert werden. Ziel sei es, die wöchentlichen Konfi-Treffen zum "besten Abend der Jugendlichen" zu machen, so die Veranstalter. Nach der Konfirmation sollen die Jugendlichen an einem dreijährigen Trainee-Programm teilnehmen, zu dem nicht nur ein Glaubenskurs gehört, sondern auch Fortbildungen zu Streetart, Technik oder Tanz. Schließlich soll auch das Jugendkreis-Angebot in der Region gestärkt werden. Im eigenen YouTube-Studio werden jugendliche Inhalte für den digitalen Raum gestaltet von den Teens selbst gestaltet.

Unterwegs mit einem Dreirad-Moped - Weilheim

Gleich zwei Aktionen wollen sich ein Dreirad-Moped anschaffen und damit über das Land fahren:

In vielen kleinen Dörfern in der fränkischen Schweiz gibt es keine Wirtshäuser und Treffpunkte mehr. Die Kirchengemeinde will eine Ape kaufen und unterwegs sein in den Dörfern. Mit spontanen Aktionen, Aperol-Spritz-Abenden mit Abendsegen, Aktionen mit der Bücherei, mit dem Kindergarten, Gottesdienste an schönen Orten mit Ape und Kaffeemaschine soll Kirche am anderen Ort, in anderem Setting und unterwegs erprobt werden. Die Kirchen-Ape will Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft stiften und geistliche Angebote weiterentwickeln.

Der Dekanatsbezirk Weilheim will das Moped zur Espresso-Ape umbauen. Ein Pfarrer soll damit am Starnberger See, am Ammersee, an schönen Orten als Kirche mit der Ape präsent sein und auf die Menschen hören, was sie sich von Kirche wünschen. Ziel sei es auch, dafür Ehrenamtliche zu gewinnen und zu schauen, was sich auf diesem Wege an Ideen und Netzwerken für neue Formen von Kirche entwickeln. Hier geht es zu den Projektbeschreibungen.

Pionier - Schweinfurt

Im neuen Stadtteil Bellevue in Schweinfurt werden die Personalkosten für einen "Pionier" finanziert. Diese Person soll sich auf dem ehemaligen Gelände der US-Army umschauen und Kooperationen mit Akteuren initiieren. Hier geht es zu den Mut-Initiativen