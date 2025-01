Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag rückt näher: Vom 30. April bis 4. Mai 2025 werden in Hannover rund 1500 Veranstaltungen geplant. Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund betonte im Vorfeld die Bedeutung der Veranstaltung für die demokratische Diskussionskultur: "Keine Demokratie funktioniert im Aggressionsmodus", sagte Siegesmund mit Verweis. Der Kirchentag mit dem Motto "mutig – stark - beherzt" solle zum gesellschaftlichen Dialog einladen. Hannover, die Geburtsstadt von Hannah Arendt, sei ein symbolträchtiger Ort für den Kirchentag, der 1949 gegründet wurde, so die Präsidentin.

Oberbürgermeister Belit Onay betonte die Bedeutung des Kirchentags für die Stadtgesellschaft, zumal hier Themen wie Demokratie, kulturelle Vielfalt und ökologische Verantwortung in den Fokus gerückt würden. Als besonderes Highlight ist ein Vesperkirchenzelt vor dem Bahnhof geplant, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialer Schichten gemeinsam essen können.

Das Vorbereitungsteam sucht noch Freiwillige für die Unterstützung der Veranstaltung. Interessierte können sich auf der Website www.kirchentag.de anmelden. Das Programm wird am 29. Januar 2025 online veröffentlicht.

Zur Losung "Mutig - stark - beherzt"

Die Losung entstammt einem Bibelzitat und ist gleichzeitig Zeitansage – bildet eine Brücke zu den aktuellen Themen und Fragen von heute. Die Losung spannt den inhaltlichen roten Faden durch die Programmpunkte und ist impulsgebend für die Veranstaltungen des Kirchentages.

"Mutig – stark – beherzt" lautet die Losung des Kirchentags 2025 in Hannover. Sie verweist auf die "Aufmerksamkeit und Zuversicht", mit der "die Kirchentagsbewegung den Krisen und Konflikten unserer Zeit" begegnet, so die Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund bei der Vorstellung der Losung im Okto-ber 2023. Sie zeigt damit zugleich das Ziel des Kirchentags an: "Werden Sie mit uns Mutbotschafter:in-nen!"- So werden sich auch die Eröffnungsgottesdienste den Bibelversen widmen, denen die Losung entnommen ist: 1 Kor 16,13-14