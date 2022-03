Luisa Neubauer ist eine der bekanntesten Klimaschutzaktivistinnen in Deutschland. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen mit der Kirche, ihren evangelischen Glauben und wie die Kirchen ihre Stimme nutzen können, um etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Sie haben kürzlich in einem Interview erzählt, dass Sie Jugendleiterin in Ihrer Kirchengemeinde waren.

Luisa Neubauer: Genau, in meiner Kirchengemeinde in Hamburg – eine ganz, ganz tolle Kirchengemeinde, mit einem sehr starken Fokus auf Jugendbeteiligung. Der Konfirmandenunterricht wurde größtenteils begleitet und durchgeführt von Jugendlichen, und wenn man konfirmiert war, dann konnte man selbst Jugendleiter werden. Dazu habe ich die Juleica-Ausbildung gemacht und dann eben Jugendgruppen geleitet. Man organisiert natürlich auch drumherum Sachen, wie Sommerfreizeiten.

Haben Sie da das Rüstzeug für Ihr heutiges Engagement bekommen?

Neubauer: Auf jeden Fall hat es mich sehr geprägt. Es macht ja einen großen Unterschied, wie man als junger Mensch die Welt präsentiert bekommt und wie man sich selbst in der Welt wahrnehmen kann. Und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die ist so wichtig, aber eben auch sehr besonders und alles andere als selbstverständlich. In so einer Jugend- Leitungsfunktionen in der Kirchengemeinde sieht man genau, was man gemeinsam schaffen kann, was für einen Unterschied es macht, ob man präsent ist oder nicht, ob man sich Zeit nimmt oder nicht, ob man genau hinguckt und genau hinhört oder eben nicht. Und das hat natürlich für mich dann die Welt bedeutet.

Es war für Sie also wichtig, als junger Mensch ernst genommen zu werden?

Neubauer: Ja, es ist ja - absurderweise - eine skurrile Erfahrung, jung zu sein, weil man einfach sehr, sehr lange das Gefühl vermittelt bekommt, man steht vor allem im Weg. Oder man sei zu jung oder noch nicht volljährig oder noch nicht erfahren genug. Und das ist ja merkwürdig in einer Welt, in der so viele Menschen, ein so großer Anteil der Gesellschaft, jung ist. Diese Hierarchien, die so destruktiv sind und so spalten, die gab es bei uns nicht, weil klar war, der ganze Konfirmandenunterricht, die Jugendkreise und all das liegt auch auf den Schultern von uns jungen Menschen – aber eben auch in unseren Händen. Dass man Dinge nicht nur ausschließlich auf die Schultern legt, sondern auch in die Hände packt und dort dann Vertrauen schenkt – das macht einen großen Unterschied.

Sie haben Kirche als Jugendliche also sehr zugewandt erlebt?

Neubauer: Naja, ich glaube, man muss da einen Unterschied machen. Ich habe eine Gemeinde und die Gemeinschaft erlebt, das Kirchliche stand in den meisten Fällen gar nicht so sehr im Vordergrund. Der Glaube hat für mich eine große Rolle gespielt und wir haben uns auch gemeinsam dem evangelischen Glauben genähert. Aber das war für mich deutlich weniger geradlinig als die Erfahrung, die ich mit der Gemeinde, in der Gemeinschaft gemacht habe. Und bis heute ist das eigentlich so geblieben, dass ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Institution Kirche habe und mir über meinen Glauben gar nicht so umfassend sicher bin. Was aber ehrlich gesagt ein ganz schönes Gefühl ist. Ich bin 25. Es wäre ja auch merkwürdig, hätte ich da jetzt alle Antworten.

Das stellen Leute immer wieder fest: Dass sie die Gemeinschaft, die die Kirche anbietet, schätzen, aber die Institution kritisch sehen.

Neubauer: Damals kannte ich das Wort Ambiguitätstoleranz (die Fähigkeit, Uneindeutiges oder Mehrdeutiges zu ertragen, Anm.) noch nicht. Aber genau das ist es ja für mich. Und ich bin dankbar, dass ich mir nicht, bevor ich ein einziges Mal da reingelaufen bin, gesagt habe: Hier ist so viel schief gelaufen in der Vergangenheit, das kann nichts Gutes sein, sondern der Sache eine Chance gegeben und festgestellt habe, dass das, was ganz konkret vor Ort passiert, gut und sinnvoll war. Das hat mich in keiner Weise davon abgehalten, trotzdem die Institution zu kritisieren, es aber mir eben auch ermöglicht, das wertzuschätzen, was direkt vor meinen Augen besteht.

Sie haben nach wie vor Kontakt zu Ihrer Gemeinde, oder?

Neubauer: Ja. Wenn ein wichtiges Ereignis in Hamburg ist, dann bin ich natürlich da und besuche die Gottesdienste und den Martinsmarkt. Mein Vater wurde durch die Pastorin beerdigt, die mich konfirmiert und getauft hat, die auch meine Geschwister konfirmiert und getauft hatte.

Der Tod Ihres Vaters muss ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein.

Neubauer: Da war ich gerade 19 Jahre alt. Zwangsläufig muss man sich ganz viele Fragen stellen über das Leben und den Tod. Und was passiert, wenn ein Mensch, den man liebt, nicht mehr da ist, ohne dass man das hätte verhindern können. Ohne, dass man hätte intervenieren können.