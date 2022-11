Spielerisch Fragen herauskitzeln

Die Konfi-Arbeit soll sich an den Lebensrealitäten der Jugendlichen orientieren. Um sicherzustellen, dass die Perspektive der Jugendlichen berücksichtigt wird, prüft der Referent die eingereichten Module mithilfe eines Fragebogens. Wer eine Konfi-Einheit in der Datenbank teilen will, muss ein digitales Formular ausfüllen und beispielsweise beantworten, was an dem Baustein so relevant ist, dass ein Konfi davon seinen Eltern erzählt.

Wenn dort steht "Wir haben Comics gezeichnet – und da war alles anders, was du bisher von Kirche kennst" – dann kann das ein Indiz dafür sein, dass sich jemand in die Jugendlichen hineinversetzen kann und das bereitgestellte Modul dem Ansatz, Konfi-Arbeit an den einzelnen Jugendlichen auszurichten, entspricht.