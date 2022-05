Das Abendmahl ist eine der wichtigsten christlichen Zeremonien. In der evangelischen Kirche werden Jugendliche mit der Konfirmation zu vollen Gemeindemitgliedern – und bekommen damit vielerorts auch erst das Recht, am Abendmahl teilzunehmen.

Nun sind junge Menschen bei ihrer Konfirmation aber in der Regel um die 14 Jahre alt. Dürfen sie trotzdem schon Wein trinken? Wir haben bei Andrea Heußner vom Referat Spiritualität und Generationen der bayerischen Landeskirche nachgefragt.

Abendmahl für Konfis: Saft oder Wein?

Ob Konfis beim Abendmahl Wein oder Saft bekommen, legen die einzelnen Kirchenvorstände fest, erklärt Heußner. In Gemeinden, in denen sie Wein bekommen können, müssen wiederum die Eltern zustimmen. Die Landeskirche lässt beide Varianten zu.

In der Regel bereiteten die Kirchengemeinden das Abendmahl für alle Gottesdienstbesucher*innen grundsätzlich mit Saft und Wein vor, so Heußner weiter. Vor der Konfirmation vereinbarten die Verantwortlichen die jeweilige Praxis dann in der Regel mit der ganzen Gruppe, damit es an diesem besonderen Tag unter den Konfis einheitlich bleibe.

Wann feiern Konfis ihr erstes Abendmahl?

Andrea Heußner weist noch auf etwas Anderes hin: Die Konfis feierten das erste Abendmahl in der Regel nicht mehr erst bei der Konfirmation, sagt sie:

"Viele Gemeinden behandeln das Thema Abendmahl im Lauf der Konfi-Zeit und verbinden diese Erfahrung mit einer ersten Abendmahlsfeier."

Oftmals werde das Thema mit einer Konfi-Freizeit verbunden, bei der in besonderer Weise Gemeinschaft erfahrbar werde. Dies sei ein wichtiger Aspekt des Abendmahls: Die Gemeinschaft mit Gott und miteinander. "Das Teilen von Glauben, Gütern und Gaben, Lebensfragen, Hoch-Zeiten, Tief-Punkten – Erfahrungen des Scheiterns und der Schuld inbegriffen – und in all dem: das Teilen von Brot und Wein in dem Vertrauen, dass Gott ganz uns ganz nahekommt, vergibt und stärkt, immer wieder neu."

Diese Praxis des langsam Heranführens sei sinnvoll. In manchen Gemeinden würden die Konfis bei der Konfirmation helfen, das Abendmahl auszuteilen und weiterzugeben, was sie empfangen haben. Sie seien dann religionsmündig. Es sei also gut, wenn sie zuvor schon Erfahrung sammeln konnten.

Abendmahl für Kinder?

Ein weiterer Aspekt, den Heußner einbringt: In vielen Gemeinden werde bereits Kinderabendmahl gefeiert – schon lange vor der Konfirmation. Selbstverständlich gäbe es hier ausschließlich Saft zu trinken.

Weitere Informationen rund um die Konfirmation finden Sie bei der Fach- und Servicestelle für Konfi-Arbeit der Landeskirche.