Schmuck schenken zur Konfirmation

Ein besonderes Schmuckstück zählt zu den traditionellen Geschenken zur Konfirmation. Mit einer Armbanduhr kann daran erinnert werden, dass nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Auch eine Kette mit einem Kreuz-Anhänger, einem Engel oder einem Flügel kann an den besonderen Tag erinnern und als Zeichen des Friedens, der Liebe und Freundschaft interpretiert werden.

Technische Geräte zur Konfirmation schenken

Ob Handy, Kopfhörer, Tablet, Playstation, Kamera oder Laptop: Technische Geräte gehören zweifellos ganz oben auf der Wunschliste der Geschenke von KonfirmandInnen. Gleichwohl ist ihre Lebensdauer sehr begrenzt. Das neue Smartphone wird in spätestens drei Jahren nicht mehr aktuell sein - das Erinnerungsstück an die Konfirmation verblasst also relativ schnell. Insofern zählen technische Geräte sicherlich nicht zu den besten Tipps für Geschenke.

Geschenke für das Hobby

Die KonfirmandInnen fahren gerne Fahrrad oder Skateboard, spielen ein Instrument oder gehen regelmäßig Klettern? Dann bietet es sich an, die Ausrüstung zu finanzieren. Allerdings werden auch diese Gegenstände meist stark beansprucht, oder das Hobby ändert sich - und dann landen die Geschenke auf dem Speicher. Manche wählen auch einen Erlebnis-Gutschein für einen Kletterwald, Jetski-Rennen oder Bungee-Jumping. Die Erlebnisse sind ein eher kurzes Vergnügen und damit auch nicht wirklich sehr zu empfehlen.

Nachhaltige Geschenke zur Konfirmation

Wer besonderen Wert legt auf ein nachhaltiges Geschenk, findet inzwischen auch eine ganze Reihe von Organisationen, die eine Spende oder eine langfristige Anlage ermöglichen,. Wie wäre es, gemeinsam mit dem Konfi-Kind einen Baum zu pflanzen oder eine Baum-Patenschaft zu übernehmen? Wer die Natur schützen möchte, könnte auch einen Quadratmeter Regenwald erwerben oder eine Mitgliedschaft in einer Naturschutz-Organisation erwerben. Auch im Bereich der Entwicklungsarbeit gibt es sinnvolle Partnerschaften. Viele Organisationen bieten eine Patenschaft für ein Kind in einem anderen Land an, oder sie unterstützen den Bau von Schulen oder anderen Einrichtungen.

Zeit schenken

Der letzte, aber fast wichtigste Tipp für Paten und Schenkende ist ganz einfach: Wie wäre es, Zeit statt irgendwelches Zeug zu schenken? Unsere Zeit ist ein kostbares Gut geworden. Die meisten Paten verbringen - Hand aufs Herz - nur selten Zeit ganz alleine mit ihrem Patenkind. Warum also nicht gezielt die Jugendlichen fragen, was sie gerne mal machen würden, und dann ein Wochenende heraussuchen, wo genau diese Aktivität gemacht wird?

Sie haben weitere Ideen für ein nachhaltiges Geschenk? Dann schreiben Sie mir: rharmsen@epv.de.