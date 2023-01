Genauso schnell wie sie postet, pariert sie Grundsatzfragen der Theologie und Ethik: Nina Lubomierski, 47 Jahre alt, Dekanin im niederbayerischen Landshut und gebürtige Hamburgerin, bewirbt sich als jüngste von vier Kandidaten um die Nachfolge von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Dass ein "Nordlicht", wie sie sich selbst nennt, der evangelischen Kirche Bayerns vorstehen könnte, scheint für Konservative immer noch ein wenig seltsam.

Dabei könnte die volkskirchlich strukturierte Landeskirche von Lubomierskis Erfahrungen aus dem säkularisierten Norden profitieren. Als Kind erlebte sie Predigten vor fast leeren Kirchenbänken. Mit lauter Stimme dagegenhalten will sie nach eigenen Aussagen nicht. Stattdessen hat sie während ihrer inzwischen dreijährigen Amtszeit als Dekanin in Landshut ein straffes Programm entwickelt für eine Kirche, die auf Menschen zugeht - statt ausschließlich in Kirchenräumen auf sie zu warten.

PopUp-Kirche und Instagram

Schlagzeilen machte die von ihr initiierte erste PopUp-Kirche Bayerns. Mitten in der Einkaufsmeile Landshuts entstand temporär ein Laden mit kirchlichen Angeboten und Andachten. Zur Eröffnung reiste die junge EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich an, die kurz zuvor gefordert hatte, Kirche müsse "Raus aus der Bubble". Die Dekanin wagte weitere Projekte mit Außenwirkung wie Weihnachtssingen im Eisstadion, Fernseh- und ökumenische Freiluft-Gottesdienste.

Lubomierski setzt sie auch verstärkt aufs Internet. Wer wissen möchte, was eine Dekanin so macht, kann ihren Instagram-Account @goodnewsfromLA aufrufen. Dort sieht man sie beim Mountainbiken, Schwimmen oder Wandern. Oder im Freizeitlook auf dem Fußboden liegend - daneben ihr Talar und Abendmahlskoffer samt Inhalt ausgebreitet.

Was für die promovierte Theologin "Mission im digitalen Zeitalter" ist, legt ihr so mancher konservative Mit-Kirchenparlamentarier in der Landessynode - der auch Lubomierski seit 2020 angehört - als Selbstdarstellung aus. Beirren lässt sich die selbstbewusste Theologin davon kaum.

Ihr Werdegang

Lubomierski studierte in Tübingen und Heidelberg Theologie, danach promovierte sie in Heidelberg, Münster und Berlin zu einem Thema in ägyptischer Koptologie. Studienaufenthalte führten sie in die Schweiz, nach Russland und Litauen.

Sie war Vikarin in Würzburg und anschließend Religionslehrerin am Riemenschneider-Gymnasium. Vor ihrer Berufung zur Dekanin war sie Altenheimseelsorgerin im Dekanat Landshut. Lubomierski ist verheiratet mit dem Mediziner Lorenz Rieger und hat zwei Töchter im Alter von 15 und 18 Jahren.