Was erwarten Sie als Präsidentin des Kirchenparlaments ganz persönlich von einer neuen Amtsinhaberin oder einem neuen Amtsinhaber?

Das kann ich gerne sagen - allerdings tue ich das als "private" Synodale und nicht als Synodalpräsidentin oder Vorsitzende des Wahlvorbereitungsausschusses, das ist mir wichtig. Unser jetziger Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat die Herausforderungen, vor denen wir als Kirche stehen, schon sehr gut auf- und angenommen. Gleichwohl verändert sich unsere Kirche weiter rasant. Das Wichtigste wird deshalb wohl sein, dass man Spaß an diesem Amt hat...

... ist das jetzt nicht vor allem ein frommer Wunsch bei all den Herausforderungen: sinkende Mitgliederzahlen, gesellschaftlicher Bedeutungsverlust, weniger Geld...

... um so wichtiger ist ja dann eine Haltung der Freude, wenn man Kirche weiterhin gestalten und nicht nur verwalten will. Nur wer Spaß an diesem - sicher oft auch sehr anstrengenden - Job hat, kann ihn gut machen. Und dazu gehört für mich auch, dass die Bischöfin oder der Bischof als eines der kirchenleitenden Organe auch mit den anderen Organen gut zusammenarbeitet, wie zum Beispiel der Landessynode und deren Präsidium. Bedford-Strohm hat das geschafft.

"Vielleicht braucht es künftig mehr Instagram statt Facebook."

Landesbischof Bedford-Strohm ist viel und erfolgreich auf Social Media unterwegs. Gehört das aus ihrer Sicht inzwischen zwingend zum Stellenprofil?

Heinrich Bedford-Strohm hatte sich da ja dezidiert als Ziel gesetzt, in den sozialen Medien sehr präsent zu sein - und schafft das mit seinen Morgenvideos auf Facebook ja auch in geradezu vorbildlicher Weise. Ich glaube allerdings nicht, dass das in dieser Breite zwingend nötig ist, zumal auf Facebook. Auch wenn das einige nicht so gerne hören: Facebook ist inzwischen eher etwas für die Älteren. Vielleicht braucht es künftig eher mehr Instagram statt Facebook.

Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, der neue Amtsinhaber soll sich wieder mehr auf das innerkirchliche Leben konzentrieren.

Ja, es gibt diese Stimmen, die immer mal wieder etwas abfällig vom "Social-Media-Bischof" gesprochen haben, aber das würde ich nicht zu ernst nehmen. Natürlich brauchen wir eine Bischöfin oder einen Bischof, der die innerkirchlichen Reform- und Veränderungsprozesse mit viel Energie und mit Leidenschaft vorantreibt und begleitet. Wir brauchen eine Person, die all jene mitnimmt, die zwar Kirchenmitglied sind, aber aktuell nicht so eng "angedockt". Es müssen auch die mehr in den Blick genommen werden, die unsere Kirche suchen.

"Kirche darf vor allem nicht unflexibel sein."

Viele Menschen sind heute auf Sinnsuche - und immer weniger suchen Antworten darauf bei den Kirchen. Warum ist das so und was kann da die neue Bischöfin oder der neue Bischof leisten?

Das ist ja zunächst mal keine Aufgabe, die nur die Person im Bischofsamt hat - sondern nach grundprotestantischem Verständnis soll sich ja jeder Getaufte für seinen Glauben und seine Kirche einsetzen. Kirche darf jedenfalls vor allem nicht unflexibel sein. Sollen wirklich nur Kirchenmitglieder die Möglichkeit einer kirchlichen Trauung oder Beerdigung haben? Oder brauchen wir nicht viel eher Lösungen, die nicht ausgrenzend sind, um insgesamt einladend zu wirken?

Noch mal zurück zum Bewerberfeld. Was bevorzugen Sie? Jemand von außen, der frischen Wind reinbringt - oder jemanden aus der Landeskirche, der die Strukturen gut kennt?

Beides hat sicher seine Vor- und Nachteile. Ich würde aber sagen, das hängt ganz von der konkreten Person ab. Aktuell sichten wir im Wahlvorbereitungsausschuss die Vorgeschlagenen arbeitsteilig in kleinen Gruppen, dann tragen wir unsere Ergebnisse zusammen, diskutieren und treffen eine erste Auswahl. Bislang war die landeskirchliche Herkunft der Kandidatinnen und Kandidaten kein Bonus oder Malus - sie hat schlichtweg in dieser Phase noch keine Rolle gespielt. Wir orientieren uns momentan im Wesentlichen an den Profilbeschreibungen, die die Ausschüsse der Landessynode über den Sommer erarbeitet haben. Diese sind für uns die Richtschnur, die uns leitet.

"Es werden wohl mehr als drei Wahlgänge werden."

Zum Schluss einen ganz persönlichen Tipp - oder nennen wir es Prognose oder auch Hoffnung: Wie viele Wahlgänge werden es bei der Frühjahrssynode 2023?

Oh, das ist schwer zu sagen. Da ich den entscheidenden Blick in die Glaskugel nicht habe, wird jede zuverlässige Schätzung schwierig. Aber es werden wohl mehr als drei Wahlgänge werden, glaube ich.