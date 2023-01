Man tut Klaus Schlicker sicher nicht unrecht, wenn man sagt: Bis vor wenigen Jahren war der Pfarrer und Dekan von Windsbach über seinen regionalen Wirkungskreis hinaus eher wenig bekannt. Das änderte sich recht schlagartig, als der heute 56-Jährige im Jahr 2020 in die Landessynode gewählt wurde.

Als Kirchenparlaments-Neuling hat er für den wichtigen Landessynodalausschuss kandidiert, der zwischen den Synodaltagungen die Geschäfte der Synode übernimmt - und wurde auch gewählt. Nun will Schlicker, der als theologisch konservativ gilt, die Nachfolge von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm antreten.

Seit 2012 in Windsbach

Schlicker wurde am 28. Januar 1967 im mittelfränkischen Wassertrüdingen geboren - er ist mit seinen nun 56 Jahren der zweitälteste Kandidat im Bewerber-Quartett. Allerdings: Er kann die volle zehnjährige Amtszeit, die ein Landesbischof nach der aktuellen Kirchengesetzeslage hat, noch ganz genau ausfüllen.

Seinen beruflichen Weg begann er nach seinem Studium in Tübingen und Rom als Vikar in Geslau im Dekanat Rothenburg ob der Tauber, von 1999 bis 2004 war er Referent des Ansbach-Würzburger Regionalbischofs. Ab 2005 war Schlicker Pfarrer in Wieseth, ehe er im Jahr 2012 als Dekan nach Windsbach ging - und bisher dort geblieben ist.

Für seinen neuen Wunschjob mit Dienstsitz in der bayerischen Landeshauptstadt München müsste Schlicker damit erstmals seit seinem Studium das protestantische Kernland Westmittelfrankens verlassen. Dass er für neue Herausforderungen aber durchaus offen ist, zeigt sein synodales Engagement. Allen Schwierigkeiten, die die Corona-Pandemie für den Start der neuen Synodalperiode mit sich gebracht hatte, zum Trotz, hat er sich in vielen Bereichen aktiv eingebracht: Sei es bei kirchlichen Zukunftskongressen, sei es beim schwierigen Thema Mitgliederbindung und Kirchenaustritte - oder auch beim Thema verfolgte Christen weltweit.

Stiller, ruhiger Gesprächspartner

Als stillen, ruhigen Gesprächspartner beschreiben ihn langjährige Weggefährten. Aber auch als einen, der im richtigen Moment die richtigen Fragen stelle - selbst wenn sie vielleicht wehtun. In der Synode gilt der Dekan als Verfechter der Kirche vor Ort, als Fürsprecher für die Kirchengemeinden. Er hat aber auch ein Herz für die überregionalen kirchlichen Einrichtungen, zumal, wenn sie in ländlichen Regionen verortet sind: Als Dekan war er beispielsweise auch einmal Vorsitzender des Kuratoriums des weltbekannten Windsbacher Knabenchors. Aufgabe des Kuratoriums ist es, die Grundausrichtung der Windsbacher mitzubestimmen.

Wie mehrheitsfähig Schlicker als Bischofskandidat ist, wird sich weisen: Er gehört nicht nur dem theologisch konservativen Synoden-Arbeitskreis "Gemeinde unterwegs" an, er bildet derzeit zusammen mit der Augsburger Synodalen Beate Schabert-Zeidler das Sprecherteam des Arbeitskreises.

Auf Instagram ist er unter dem Account @klaus.r.schlicker zu finden.