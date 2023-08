Die Kirchen in München stünden Besuchern als Orte für Gebet und Gottesdienst sowie für einige Momente der Abkühlung und des persönlichen Innehaltens zur Verfügung, sagte Christoph Klingan, Generalvikar des Erzbistums München und Freising, am Dienstag in München.

In den häufig dicken, alten Gemäuern vieler Kirchen bleibe es auch bei hohen Temperaturen noch angenehm kühl.

Abkühlung in Münchner Kirchen bei Sommerhitze

In St. Ursula in Altschwabing sowie in der St.-Michaelskirche in der Innenstadt hat die Caritas außerdem Trinkwasserspender aufgestellt.

"Besonders Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen leiden unter der extremen und lang anhaltenden Hitze. Deshalb freue ich mich, wenn wir ihnen einen kühlen Ort und Trinkwasser anbieten können, damit sie sich ausruhen und erholen können", sagte Harald Bachmeier, Geschäftsleiter der Caritas München.

An besonders heißen Tagen stünden außerdem ehrenamtliche Helfer als Ansprechpersonen für erschöpfte Menschen bereit.