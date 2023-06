An der Fassade hängt links über dem Kircheneingangstor ein Objekt aus Blech, unschwer als überdimensionaler Mund-Nasen-Schutz zu erkennen. Auf den Stufen zum Eingang der Nürnberger Egidienkirche ist eine abstrakte Skulptur aufgestellt - aus Stahl und Edelstahl. Sie soll an zwei aufgeschittene Rollen Toilettenpapier erinnern, ein weiterer Artikel, der die Menschen an diese unwirkliche Zeit im Frühjahr 2020 erinnert. Kurator Marian Wild vom Stadtmagazin "curt" hat die "quarantierten" Künstlerinnen und Künstlern damals aufgerufen, Gemälde, Skulpturen, Videos, Installationen und mehr zum Thema zu schaffen. Die Werke von 54 Kunstschaffenden hat er nun überall in dem Kirchenraum platziert.

Riesiges Kreuz und Blauring-Oktopus

Ein Kruzifix aus Bronze steht, den Raum beherrschend, seit Jahrzehnten in St. Egidien. Der Christusfigur auf dem acht Meter hohen Kreuz hat der Künstler Philipp Selig dicke Seile um die Gelenke gelegt und führt diese zu einem Spielkreuz, das aus alten Dachbalken einer Kirche gezimmert ist. So macht er Jesus zu einer Marionette und gibt viel Anlass zu Diskussionen.

Der giftige Blauring-Oktopus von Petra Krischke kommt als ein harmloses "Plüschtier" daher, aus Leinenstoff, mit Holzwolle ausgestopft. Er wirft einige seiner Fangarme über eine Brüstung und schaut hinunter auf die Porträts von Anton Atzenhofer und Masken-Bilder von Khalde Abod, die in den Kirchenbänken der Gemeinde Platz genommen haben.

"Sie werden zu Mitmenschen, man kann sich dazwischensetzen und die Bilder so nochmal ganz anders erleben",

sagt Marian Wild. "Die Werke haben sich ihren Kontext selbst gesucht", meint der Kurator, der selbst erstaunt scheint, wie sich viele der Ausstellungsstücke in das Gotteshaus einpassen. In der Umgebung der Kirche sind manche Objekte auch anders deutbar. Er zeigt auf ein Bild von Anna Maria Schönrock, "bei dem wir in einem anderen Kontext vielleicht nicht an eine Dornenkrone denken würden". Auf den ersten Blick wickeln sich auf dem Bild in Grautönen dornige Pflanzenschlingen um Seifenblasen.