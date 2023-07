Berggottesdienst

Spurensuche im Nebel vor imposanter Felskulisse - Jugendberggottesdienst auf der Kampenwand

Strahlender Sonnenschein im Tal, aber die sonst so imposant über dem Chiemsee aufragenden Zacken der Kampenwand in dichten Nebel gehüllt: So begann am Samstag der 2. Jugendberggottesdienst des evangelischen Kirchenkreises München-Oberbayern auf der Steinlingalm in 1.437 Meter Höhe.