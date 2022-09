Personalie

Marjaana Marttunen-Wagner wird erste Pfarrerin an Dreieinigkeitskirche

Marjaana Marttunen-Wagner wird neue Pfarrerin an der traditionsreichen Dreieinigkeitskirche in Regensburg. Die 48-Jährige werde damit die erste weibliche Pfarrperson, die die Geschäftsführung an der renommierten Kirche übernimmt, teilte das evangelische Dekanat am Montag mit.