Döbrich-Stiftung unterstützt seit 15 Jahren Jugendliche in Zentralamerika bei Ausbildung

"Das sind keine vollwertigen Stipendien", weiß Wolfgang Döbrich, "aber es sind Anschubfinanzierungen für Bücher oder die teuren Bustickets." Jedem Stipendiaten garantiert die Stiftung ihre Unterstützung bis zum nächsten Bildungsabschluss. "Diese feste monatliche Zuwendung ermutigt Familien, den Rest mit vereinten Kräften selbst zu stemmen", sagt Döbrich.

Auch wenn sich die Stiftung nicht in die Auswahl der Kandidaten einmischt, achten Vorstand und Beirat doch darauf, dass bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dazu gehören Ausbildungswille und –fähigkeit, Bedürftigkeit und soziales Engagement. Auch ein Mindestmaß an Unterstützung der Familie ist nötig: "Die Kinder und Jugendlichen müssen eine Möglichkeit haben, daheim zu lernen", sagt Annette Döbrich. Die CILCA-Kirchen seien, mangels eines stabilen Mittelstands in den Ländern, alles Armenkirchen. In den meisten Lebensläufen der Stipendiaten steht: Mutter Hausfrau, Vater Gelegenheitsarbeiter.

"Natürlich sind wir enttäuscht, wenn jemand abbricht"

Sie erinnert sich an zwei Brüder aus einer Großfamilie, die in einem Slum von San Salvador lebt. "Die Hütte hatte nur zwei Räume, in denen sich abends jeder seinen Schlafplatz suchte", berichtet Wolfgang Döbrich. Der mittlerweile verstorbene Diakon Helmut Köhler empfahl zwei Söhne für die Stiftung und holte sie zum Lernen in die lutherische Einrichtung "Casa la Esperanza". David, der jüngere, macht demnächst sein Abitur. "Der ältere Bruder hat sich leider einer Gang angeschlossen", sagt Annette Döbrich mit Bedauern.

Auch das kommt immer wieder vor: dass Stipendiaten ihre Ausbildung abbrechen – weil ein Familienmitglied krank wird, weil ein Kind kommt, weil sie in die USA auswandern, weil sie der Verlockung nach dem schnellen Geld der Straßenbanden nicht widerstehen. Von den 102 Schützlingen der Stiftung sind 26 abgesprungen. 32 haben die Ausbildung mit Abitur, Berufslehre oder Universitätsabschluss beendet, die restlichen 44 sind noch dabei und wurden 2018 mit 28.000 Euro unterstützt. "Natürlich sind wir enttäuscht, wenn jemand abbricht – aber so ist der Lauf der Dinge, das passiert auch in Deutschland", sagt Annette Döbrich. Am Sinn der Stiftungsarbeit zweifelt sie nicht: "Es gibt keine Alternative dazu."