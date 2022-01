Welche Themen möchten Sie in der Landessynode besonders fördern?

Als Berufene für die Kirchenmusik ist es mir ein besonderes Anliegen, dass unsere Kirche singend und klingend bleibt. Ob in der Seelsorge, bei Kasualien, im Gottesdienst und Konzert werden durch die Kirchenmusik Herzen erreicht und Seelen getröstet. Dabei ist es wichtig, attraktive Stellen hauptamtlicher Kantor*innen zu erhalten, um die nebenamtlichen und ehrenamtlichen Kirchenmusiker*innen bestmöglich auszubilden und zu fördern. Die vielen Sänger*innen, Bläser*innen und Musiker*innen, die sich in den Chören und Bands engagieren, sind ein Segen für unsere Kirche und strahlen mit ihrer Musik oft weit über den eigenen Kirchturm hinaus.

Welche Themen bewegen Sie persönlich - und warum

Mich bewegt besonders das Thema der "Sprache". Von jungen Menschen oder "Kirchenferneren" wird die Sprache, die sich in der Liturgie oder in Chorälen findet, oft nur schwer verstanden. Trotzdem gibt es die Traditionen, die auch manchmal an einem Wortlaut hängen. Mich bewegt es, mit Kindern und Jugendlichen "alte" Texte zu reflektieren und staune immer wieder, wieviel erklärungsbedürftig geworden ist, aber auch mit wieviel Interesse Kinder und Jugendliche sich mit den Texten beschäftigen.

Als Kirche sollten wir immer darauf bedacht sein, verstanden zu werden und auch zu verstehen.

Wie schätzen Sie die Zukunft der Kirche ein: Wo stehen wir in zehn Jahren

Ich sehe für die Kirche, egal wie es um Mitgliederzahlen oder Einnahmen steht, immer eine Zukunft, weil sie ein Ort ist, an dem Menschen aller Generationen Gemeinschaft, Hoffnung, Unterstützung, Hilfe und Trost finden.