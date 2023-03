Im Voraus der vorerst letzten Versammlung des katholischen Reformdialogs Synodaler Weg war in den Medien von einem "Showdown" zu lesen - doch eine dramatische Dynamik blieb auf der Synodalversammlung aus: Weder Bischöfe noch Laien riskierten ein Scheitern von Reformtexten oder gleich des ganzen Miteinanders.

Symptomatisch dafür war die Vertagung eines Reformantrags am Freitagabend zu einem Kernstück des Anliegens des Synodalen Wegs: der Macht- und Gewaltenteilung. Der Antrag, der eine Beteiligung von Laien an Leitungsentscheidungen in Bistümern vorsieht, wurde zwar lange diskutiert, am Ende aber nicht darüber abgestimmt. Instrument der Beteiligung sollen synodale Gremien sein. Der Antrag sah vor, dass Bischöfe die Gründung solcher Gremien in ihren Bistümern ermöglichen und sich freiwillig an die Ergebnisse der gemeinsamen Beratungen binden.

Synodaler Weg: Wege aus der Missbrauchskrise

Laien und Bischöfe hatten den Synodalen Weg 2019 gemeinsam gegründet, um über Wege aus der Missbrauchskrise zu beraten. Anliegen waren neben Reformen der Machtausübung auch Änderungen in der katholischen Sexualmoral sowie der priesterlichen Lebensführung und eine Beteiligung von Frauen an geistlichen Ämtern in der Kirche.

Die Vertagung des Antrags zu den gemeinsamen Beratungsgremien machte aber auch ein Dilemma deutlich, das von einer Teilnehmerin auf den Punkt gebracht wurde. Kritik erhielt der Text, wie viele andere auch, nicht nur von konservativen Bischöfen, sondern auch von Delegierten, die ihn nicht weitgehend genug fanden.

Kompromisse waren schließlich möglich:

Bei der Predigterlaubnis für Frauen in katholischen Messen, wo bislang nur Priester und Diakone predigen dürfen.

Auch ein Vorschlag zur Einführung von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche und wieder-verheiratete Paare bekam eine Mehrheit, ebenso wie am Samstagmorgen ein Text, der sich für die Akzeptanz von queeren Gläubigen ausspricht.

Im letzten Beschluss sprachen sich mit notwendiger Zwei-Drittel-Mehrheit sowohl Delegierte als auch Bischöfe dafür aus, sich in Rom für die Öffnung von Weiheämtern für Frauen einzusetzen - ebenfalls ein Fortschritt in "Millimeter-Schritten", wie Teilnehmerinnen danach feststellten.

Offen bleibt, welche der Beschlüsse, die in den vergangenen drei Jahren gefasst wurden, umgesetzt werden. Der Reformweg setzte von Beginn an auf die freiwillige Selbstbindung der Bischöfe.

Synodaler Rat von Rom verboten

Die Synodalversammlung hatte sich eigentlich bereits im September für die Gründung eines nationalen synodalen Gremiums, den Synodalen Rat, ausgesprochen. Durch ein Schreiben aus Rom wurde dies jedoch im Januar untersagt.

Dass diese Absage Eindruck auf die Bischöfe gemacht hatte, zeigten die Diskussionsbeiträge selbst reformorientierter Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz. Die Bischofskonferenz hatte kurzfristig einen Sonderantrag gestellt, die römischen Bedenken in den Text aufzunehmen. Der Theologe Eberhard Tiefensee fragte in der Aussprache resigniert, wann es der katholischen Kirche endlich gelinge, sich von ihrer prägenden Staatsform, der Monarchie, zu lösen.

Der frühere Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, sagte, nichts an dem Vorschlag der Bildung gemeinsamer Entscheidungsgremien sei "revolutionär". Auch die amtierende Präsidentin der größten deutschen Laienorganisation, Irme Stetter-Karp, hatte bereits am Donnerstag gewarnt, die Kompromissbereitschaft der Laien in diesem Punkt zu arg zu strapazieren.

Gesellschaft braucht Kirche

Der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) mahnte, die Gesellschaft brauche die Kirche für den Zusammenhalt. Doch solange man darüber noch diskutiere, ob Frauen und Männer wirklich gleich an Würde seien oder Liebe "zwischen Mann Mann und Frau Frau" möglich sei, werde man sich schwerlich in die gesellschaftlichen Debatten wieder einbringen können.

Deutlich war jedoch auch zu spüren, dass diese Form des aufeinander Hörens und miteinander Ringens vielen doch über die vergangenen drei Jahre wichtig geworden ist: Regelmäßige Telefonate am Sonntagabend zwischen einem Bischof und einer Theologieprofessorin, die sich über den Fortschritt der Arbeit austauschen, waren nur ein Zeichen dafür. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode betonte: