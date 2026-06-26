Am Sonntag, den 28. Juni wird bundesweit der Tag der Autobahnkirchen begangen. In Bayern beteiligen sich mehrere Autobahnkirchen mit Gottesdiensten, Andachten und Segensangeboten.

Die Hitze macht allerdings einigen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Der für Sonntag (11 Uhr) geplante Motorradgottesdienst am Autohof Strohofer bei Geiselwind an der A3 wurde abgesagt. Pfarrer Frank Witzel habe als Veranstalter selbst getestet, ob eine Motorradfahrt bei der aktuellen Hitze möglich ist.

Sein Ergebnis: "Es geht, solange du Fahrtwind hast. Alles andere ist schon nicht mehr grenzwertig, sondern darüber." Daher müsse man den Gottesdienst unter dem Motto "SegenTanken ... wie neu" und den gesamten Tag der Autobahnkirchen auf den Herbst verschieben.

Autobahnkirchen als Orte der Ruhe

Autobahnkirchen seien "spirituelle Tankstellen", sagte der Münchner Oberkirchenrat Stefan Blumtritt. Sie böten Reisenden einen Ort zum Innehalten, für Stille und Gebet. Besonders Trucker, Vielfahrer und Motorradfahrer nutzten diese Möglichkeit. Auffällig sei, dass ein großer Teil der Besucher Männer seien, die sich bewusst eine kurze Auszeit nähmen.

Nach Angaben der Veranstalter beteiligen sich bundesweit rund 45 Autobahnkirchen am Aktionstag. Koordiniert wird dieser von der Akademie des Versicherers im Raum der Kirchen (VRK) in Kassel.

Weitere Veranstaltungen in den 7 bayerischen Autobahnkirchen

Auch in der Autobahnkapelle Gramschatzer Wald an der A7 findet am 28. Juni eine ökumenische Andacht statt. Beginn ist um 14 Uhr. Das Angebot ist ein gemeinsames Projekt der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Obereisenheim und des römisch-katholischen Pastoralen Raums Bergtheim-Fährbrück. Anschließend lädt die Raststättenbetreibergesellschaft 24-Autohof zu Kaffee und Kuchen in das Raststätten-Restaurant ein.

Die ökumenische Kapelle Heilige Dreifaltigkeit in Waidhaus an der A6 feiert um 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Gleichzeitig wird die Ausstellung "Was eint? Was trennt?" eröffnet. Sie zeigt, wie in unterschiedlichen Konfessionen gefeiert, gebetet und geglaubt wird, macht Gemeinsamkeiten sichtbar und schärft den Blick für das jeweils Eigene.

In der Kirche Maria – Schutz der Reisenden in Adelsried an der A8 finden um 10 Uhr und um 18 Uhr Gottesdienste der Fernfahrerseelsorge statt. Daran schließt sich jeweils eine Fahrzeugsegnung mit Erfrischungen vor der Kirche an.

Die Autobahnkirche St. Christophorus in Himmelkron an der A9 und die Pfarrkirche Maria am Wege in Windach an der A96 laden um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst ein. In St. Thomas von Aquin in Trockau an der A9 steht um 14 Uhr eine Andacht mit anschließender Fahrzeugsegnung auf dem Programm.

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