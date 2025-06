In den kommenden Wochen laden 65 evangelische Gemeinden in ganz Bayern zu Tauffesten unter freiem Himmel ein. Getauft wird in Pfarrgärten, an Flüssen, Seen und Bächen, auf dem Gartenschaugelände oder in Erlebnisbädern, sagte Pfarrerin Doris Wild von der Segen.Servicestelle der bayerischen Landeskirche. An den meisten Orten können sich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene taufen lassen.

Besonders reizvoll ist häufig das gemeinsame Fest mit Essen im Anschluss, sodass sich Familien in unterschiedlichen Konstellationen dabei wohlfühlen können. "Selbst kleine Familien finden in der großen Gemeinschaft ihren Platz", sagte Wild. Auch getrennte Partner können leichter dazustoßen, weil der Rahmen lockerer ist, so die Pfarrerin. Für manche Tauffamilien spiele auch der finanzielle Aspekt eine Rolle, "weil sie so leichter andocken können und nicht ein großes, perfektes Fest ausrichten müssen".

Tauf-Fest am Isarufer besonders beliebt

Getauft wird von Bad Aibling bis in den Ulmer Winkel, von Berchtesgaden bis nach Ruhstorf an der Rott (Kreis Passau), um nur einige wenige Orte zu nennen. Für die Tauffeste werden häufig Orte mit "Wasser als besonderem Resonanzraum" ausgewählt, "an denen Menschen gerne zusammenkommen, sich an schöne Ausflüge erinnern oder die einen spirituellen Mehrwert haben", sagte Wild.

Besonders beliebt ist das Tauf-Fest am Isarufer in München. In diesem Jahr haben sich bereits 20 Täuflinge mit 250 Gästen angemeldet. Im Anschluss wird immer im Biergarten gefeiert. Das Fest mit Gottesdienst ist dieses Jahr schon ausgebucht.

Die Teilnahme an den gemeinsamen Tauffesten nehme von Jahr zu Jahr zu, so Wild. Auch Familien mit älteren, ungetauften Kindern entscheiden sich aufgrund der niedrigen Schwelle häufig dafür, ihre Kinder taufen zu lassen. Der Aufwand für die Kirchengemeinden sei zwar hoch, lohne sich aber, so die Pfarrerin.

"Deine Taufe"

Nach einer Kampagne der EKD im Jahr 2023 sei die Initiative "Deine Taufe" stärker ins Bewusstsein gerückt. Die Segen.Servicestelle in Bayern hat daraufhin die bayerischen Kirchengemeinden dabei unterstützt, die Aktion aufzugreifen und sich regional zu vernetzen.

Gab es anfangs nur ein paar Dutzend Termine, so werden dieses Jahr an insgesamt 65 Orten in der Natur Taufen durchgeführt – "eine schöne Resonanz", sagte Wild.