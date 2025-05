In Frankreich passiert gerade etwas Ungewöhnliches: Junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren strömen in die Kirchen – nicht, um zu heiraten, sondern um getauft zu werden. Während die Kindertaufen auch dort zurückgehen, erlebt das katholische Frankreich einen Boom bei Erwachsenentaufen. Die Taufbecken füllen sich nicht nur mit Wasser, sondern auch mit neuer Hoffnung.

Ein Blick auf die Taufzahlen in Deutschland

In Deutschland zeigt sich hingegen ein düsteres Bild: Die Taufzahlen sind ernüchternd – in beiden großen Kirchen, bei Kindern wie bei Erwachsenen. Von einem Aufbruch der Glaubensgemeinschaft, wie ihn Frankreich erlebt, ist hier nichts zu spüren.

Ein Blick auf die aktuellen Statistiken macht die Entwicklung deutlich: 2024 wurden rund 110.000 Menschen evangelisch getauft – ein Rückgang von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ein Drittel weniger als 2022.

Und von diesen Taufen waren fast 90 Prozent Kindertaufen. Nur 4 Prozent entfielen auf Erwachsene. Der Trend zeigt nach unten – und er hat lange Wurzeln.

Der Einfluss des demografischen Wandels und sinkender Kirchenbindung auf die Taufzahlen

Der demografische Wandel erklärt einen Teil: Die Generationen, die noch selbstverständlich Kirchenmitglieder waren, sterben aus. Jüngere Jahrgänge bringen weniger Kinder zur Welt – und lassen diese immer seltener taufen.

Hinzu kommen wachsende Kirchenaustritte (trotz leichten Rückgangs im vergangenen Jahr) und eine weltanschaulich immer vielfältigere Gesellschaft.

Nur noch 45,2 Prozent der deutschen Bevölkerung gehören aktuell einer der Kirchen an. Die Kirche ist mittlerweile eine Minderheitenstimme.

Der Anteil der Erwachsenentaufen in Deutschland: Ein bescheidener Anstieg

Bemerkenswert bleibt: Der Anteil der Erwachsenentaufen hat sich – auf niedrigem Niveau – vervielfacht. Von einem Prozent im Jahr 1960 auf heute vier Prozent, in Spitzenzeiten sogar acht Prozent. Regionale Initiativen wie Tauffeste an Flüssen oder niedrigschwellige Kita-Projekttage tragen vermutlich zu dieser Entwicklung bei.

Doch auch die gesellschaftliche Großwetterlage spielt eine Rolle: In Zeiten wachsender Einsamkeit suchen viele Menschen nach Gemeinschaft und verbindlichen sozialen Netzwerken. Für Menschen mit Migrationshintergrund kann die Taufe zudem als kulturelle Brücke dienen oder – wie Fachleute es nennen – als „selbstgeschaffener Asylgrund".

Trotz dieser punktuellen Erfolge bleibt es jedoch bei einem Stückwerk ohne gesamtgesellschaftliche Strahlkraft.

Die Tradition der Kindertaufe in Deutschland: Ein ungebrochener Fokus

In Deutschland wird die Taufe traditionell vom Kind her gedacht – bis zum 14. Lebensjahr in der evangelischen, bis zum 7. Lebensjahr in der katholischen Kirche. Danach gilt man als religionsmündig und muss sich selbst für die Taufe entscheiden.

Diese tief in der kirchlichen Geschichte verankerte Sichtweise – von Augustin über Luther bis heute – gründet auf dem theologischen Gedanken der vorauseilenden Gnade Gottes: Sie wird dem Menschen ohne eigenes Zutun bereits am Lebensanfang geschenkt. Gott wendet sich dem Menschen zu, bevor dieser überhaupt fähig ist, sich bewusst für den Glauben zu entscheiden.

Die verpasste Chance: Warum der deutsche Fokus auf Kindertaufen hinterfragt werden sollte

Dieser Gedanke prägt bis heute das praktische Handeln. Die EKD-Kampagne "#deinetaufe" zielte beispielsweise primär auf junge Familien. Bunte Bilder von nassen Kinderköpfen, Taufkerzen und fröhlichen Eltern dominieren die kirchliche Kommunikation.

Für die Konzentration auf die Kindertaufe sprechen auch pragmatische Gründe: Junge Eltern befinden sich oft noch an einem "Entscheidungspunkt" – bei der Erziehung ihrer Kinder und deren religiöser Prägung.

Ältere Menschen sind entweder bereits getauft oder haben aufgrund ihrer Lebensgeschichte eine gefestigte Haltung zur Kirche. Dennoch könnte hier eine verpasste Chance liegen.

Erste Ansätze des Umdenkens: Kann Deutschland von Frankreich lernen?

Der deutsche Fokus auf die Kindertaufe verrät, wie sehr das Kirchenschiff bereits wankt: Er offenbart die Sorge, dass Erwachsene sich aus eigenem Antrieb nicht mehr für die Taufe entscheiden würden.

Nicht theologische Bedenken gegen die Erwachsenentaufe sind ausschlaggebend – vielmehr wird die Kindertaufe zum letzten Rettungsanker in einer Zeit schwindender Kirchenbindung.

Eltern, die ihre eigene Kirchenzugehörigkeit vielleicht schon hinterfragen, entscheiden sich oft noch für die Taufe ihrer Kinder – aus Tradition, familiärem Druck oder weil sie ihnen "alle Optionen offenhalten" wollen.

Erwachsenentaufe: Der Schritt, den die Kirche wagen sollte

Was in Frankreich gelingt – die Taufe als bewusste Entscheidung junger Erwachsener zu etablieren – bleibt in Deutschland eine Ausnahmeerscheinung.

Statt auf die persönliche Glaubensentscheidung Erwachsener zu setzen, klammern sich die deutschen Kirchen an die schwindende Tradition der Kindertaufe – und verpassen damit möglicherweise die Chance, neue Wege in einer zunehmend säkularen Gesellschaft zu finden.