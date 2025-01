Georg Blaurock ist der erste. Bei einer Versammlung in Zürich am Abend des 21. Januar 1525 steht er auf und bittet den Prediger Konrad Grebel "um Gottes willen, dass er ihn taufen möge mit der rechten christlichen Taufe auf seinen Glauben und seine Erkenntnis". So beschreibt es die "Hutterer Chronik". Grebel nimmt laut dem Bericht eine Schöpfkelle voll Wasser und gießt es über Blaurock. Alle anderen Anwesenden lassen sich ebenfalls taufen.

Dieses Ereignis vor 500 Jahren gilt als die erste Erwachsenentaufe. Das Problem dabei: Sie war aus kirchlicher Sicht verboten. Denn alle, die sich an diesem Abend taufen lassen, waren natürlich schon als Kinder getauft worden.

Es ist die Zeit der Reformation. Acht Jahre zuvor – im Jahr 1517 - hat Martin Luther (1483-1546) mit seinem Thesenanschlag in Wittenberg kirchliche Missstände angeprangert. Die Täufer-Bewegung ist ein weiterer Flügel des reformatorischen Aufbruchs. Sie setzt sich für radikalere Reformen im Christentum ein als beispielsweise Luther und Ulrich Zwingli (1484-1531).

Kindertaufe nur "unnütz Waschen des Kinderkopfes"

Schon seit einigen Jahren ziehen einige Protestanten, vor allem in Süddeutschland und der Schweiz, die Kindertaufe in Zweifel. In ihrem Verständnis ist die Taufe ein Bündnis mit Gott, das auf einem persönlichen Bekenntnis beruht, zu dem nur mündige Erwachsene fähig sind. Die Kindertaufe ist für sie bloß ein "unnütz Waschen des Kinderkopfes".

Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann sieht in der Ablehnung der Kindertaufe eine mehr oder weniger offene Kampfansage an die anderen Reformatoren. Denn sie bedeute, "die Erbsündenlehre beziehungsweise das ihr zugrundeliegende Menschenbild und das mit ihr verbundene Erlösungskonzept infrage zu stellen, dazu die Rolle der Amtsgeistlichkeit und nicht zuletzt die Notwendigkeit der Heilsanstalt Kirche". Die Täufer treten für eine Kirche ohne Hierarchie und Klerus ein.

Kaufmanns Hamburger Kollege Fernando Enns nennt noch weitere Gründe, die die Täufer in scharfen Gegensatz zu den weltlichen und geistlichen Autoritäten bringen. Die Ablehnung der Kindertaufe habe nicht nur an den Grundfesten der Kirche gerüttelt, sondern der Gesellschaft insgesamt. "Taufbücher sind damals so etwas wie das Einwohnermeldeamt", sagt er.

"Man kann nicht Bürger eines Landes sein, ohne getauft zu sein."

Am 18. Januar 1525 droht der Zürcher Rat, jeden zu verbannen, der sein Kind nicht innerhalb von acht Tagen nach dessen Geburt taufen lässt. Drei Tage später belegt der Rat die Prediger Konrad Grebel und Felix Manz mit Redeverbot. Am Abend dieses Tags versammeln sich die Täufer, es kommt zu eben jener ersten Erwachsenentaufe.