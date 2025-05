1) Personalisierte Taufkerze

Ein zeitloser Klassiker: Die Taufkerze wird oft bei der Zeremonie selbst verwendet und bleibt ein bleibendes Erinnerungsstück. Mit Namen, Taufdatum und christlichen Symbolen verziert, kann sie zu einem sehr persönlichen Geschenk werden. Wer sich dazu in der Lage fühlt, kann eine weiße Kerze und farbiges Wachs kaufen und selbst drauf los gestalten – alternativ kann so eine Kerze natürlich auch in Auftrag gegeben und gekauft werden.

2) Graviertes Kinderbesteck

Ein personalisiertes Besteckset mit dem Namen des Kindes ist nicht nur nützlich, sondern begleitet im Idealfall auch viele gemeinsame Familienmahlzeiten. Auch der Tauftag kann eingraviert werden.

3) Kinderbibel

Eine Kinderbibel mit oder ohne Namensgravur ist ein typisches und schönes Geschenk für eine Taufe und ist insbesondere dann schön, wenn sie im Laufe der Jahre auch gemeinsam mit dem Kind gelesen wird. Es gibt viele Ausgaben mit farbigen Illustrationen und kindgerechter Sprache.

4) Ein Baumsetzling als Symbol für Wachstum

Ein kleiner Baum – etwa ein Apfel- oder Kirschbaum – kann gemeinsam mit dem Kind aufwachsen und später Früchte tragen. Eine symbolische, nachhaltige Idee, die sich gut mit einem kleinen Holzschild oder Namensschild ergänzen lässt und an der Taufe überreicht werden kann.

5) Sternentaufe mit Zertifikat

Wer es ein wenig himmlisch mag, kann dem Kind symbolisch einen Stern "schenken" – das Ganze wird auch Sterntaufe oder Sternpatenschaft genannt. Mit Zertifikat, Sternkarte und Namen ist das auf jeden Fall ein ungewöhnliches und kreatives Geschenk.

6) Brief an das zukünftige Ich

Ein handgeschriebener Brief an das Kind, der erst viele Jahre später geöffnet werden soll, wäre eine kreative und sehr persönliche Idee – etwa zur Konfirmation oder zum 18. Geburtstag. Könnte auch in einer hübschen Box oder Glasflasche überreicht werden.

7) Namensposter fürs Kinderzimmer

Ein hübsch gestaltetes Poster mit dem Namen und Taufdatum des Kindes ist eine tolle Dekoration für das Kinderzimmer. Hier ist von selbst gemalt bis gekauft alles möglich.

8) Schutzengel-Anhänger oder Taufarmband

Ein kleiner Anhänger mit Schutzengel-Motiv oder ein schlichtes Armband mit Gravur hat einen gewissen tatsächlich Wert, kann gleichzeitig aber auch persönlich sein, da das Kind es nah bei sich trägt. Es gibt auch extra Schmuck, der mit dem Kind mitwächst – oft in verstellbaren Größen.

9) Hand- und Fußabdruck-Set

Es gibt Sets, mit denen sich die kleinen Hände und Füße des Taufkindes als Abdruck für die Ewigkeit festhalten. Ob mit Gips oder spezieller Farbe – das kann zu einem sehr persönlichen Andenken für die Eltern werden und auch die Kinder können künftig staunen, wie klein sie mal waren.

10) Tierpatenschaft im Zoo oder Naturschutzprojekt

Eine Patenschaft für ein Tier in einem Zoo oder im Rahmen eines Naturschutzprojekts ist eine besondere Geschenkidee. Meist gibt es eine Urkunde, ein Foto des Tiers und regelmäßige Updates. Ein ungewöhnliches Geschenk mit Wert und dem Gedanken, den Bezug des Kindes zu Tieren früh herzustellen.