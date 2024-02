Ich bin an meinem Geburtstag getauft worden. In der elterlichen Wohnung über einer Schüssel. Mehr ging nicht, weil ich so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zum Glück konnte man den zuständigen Pfarrer aus der Schule herbeirufen.

Ein gutes Jahrzehnt danach im Konfirmandenunterricht begegnete mir dann der sogenannte Taufbefehl, also Matthäus 28, 18-20, als ein Stück aus der Bibel. Ich durfte erkennen: Meine eigene Biografie ist mit diesen Worten des Jesus Christus verknüpft. Zwar hatte ich auch mitbekommen, dass Tauffeiern in der Regel sehr viel feierlicher gehalten werden, vor allem in einer Kirche; und im Kreis der Familien und Paten. Doch das war mir persönlich weniger wichtig: "Hauptsache getauft!", denke ich noch heute.