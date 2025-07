Missbrauchsskandale, Steuersparen, Ärger über politische Einseitigkeit – es gibt viele Gründe, derentwegen Menschen aus der Kirche austreten. Christian Lange, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und Jurist, hat einen neuen gefunden: der Umgang mit dem Kirchenasyl.

Der 61-jährige Protestant und Politiker sieht in der Praxis des Kirchenasyls "eine Missachtung rechtsstaatlicher Entscheidungen". Und fügt hinzu: "Wenn die evangelische Kirche rechtsstaatliche Entscheidungen durch das Gewähren von Kirchenasyl aushebelt und zugleich parteipolitisch interveniert, fördert sie die AfD." Kirchenaustritt also als gelebte "Demokratierettung"?

Auch in Bayern verabschieden sich Gemeinden vom Kirchenasyl

Ausgelöst wurde Langes Schritt durch den Besuch des Berliner Bischofs Christian Stäblein bei drei Somaliern in deren Kirchenasyl in einem Berliner Pfarrhaus. Das Trio war Anfang Juni bei der Einreise von Polen in die BRD von der Bundespolizei aufgegriffen worden. Hierbei wurden sie ebenso wie später vor Gericht von "Pro Asyl" unterstützt. Ein Berliner Verwaltungsrichter, der Mitglied der Grünen ist, erklärte ihre Zurückweisung für rechtswidrig.