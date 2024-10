Flossenbürg (epd). Am 9. April jährt sich die Hinrichtung Dietrich Bonhoeffers im KZ-Flossenbürg zum 78. Mal. Aus diesem Anlass lädt das Dekanat Weiden zu einer Andacht an der Hinrichtungsstelle am Arrestbau des ehemaligen KZ-Flossenbürgs ein, teilte die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte am Donnerstag mit. Die Andacht mit dem Titel "Zwischen Ostern und Bonhoeffer" findet am Ostersonntag (9. April) um 13.30 Uhr statt. Im Anschluss werde ein Rundgang angeboten, der sich mit den zentralen Orten der Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg beschäftigt.