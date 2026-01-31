Das Jahr 2026 steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Vor 120 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer geboren – ein Theologe, der weit über die Grenzen kirchlicher Räume hinaus zu einer moralischen Instanz geworden ist. Sein Denken, sein mutiger Widerstand gegen den Nationalsozialismus und seine spirituelle Tiefe inspirieren bis heute Christ:innen und engagierte Menschen weltweit. Zum Jubiläum sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, die unterschiedliche Facetten seines Lebens und Wirkens beleuchten.

120. Geburtstag von Dietrich Bonhoeffer am 4. Februar 2026

Rund um den 4. Februar 2026, Bonhoeffers Geburtstag, eröffnen mehrere Gedenk- und Bildungsorte Ihre Räume für das Erinnern.

In Berlin wird an der Bötzowstraße eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden, bei der Anwohnerinnen und Anwohner zusammenkommen, um gemeinsam Blumen niederzulegen und an den mutigen Vertreter der Bekennenden Kirche zu erinnern. Gleichzeitig lädt die Kirchengemeinde zu einer Zoom-Veranstaltung ein, die Bonhoeffers Wirkungszeiten in Barcelona und London in den Mittelpunkt stellt – eine Phase, in der er ökumenisch vernetzt arbeitete und bereits theologisch und politisch klare Positionen entwickelte.



Doch das Jubiläum beschränkt sich nicht auf historische Erinnerung. Bildungsinstitutionen in Deutschland und Österreich laden zu Vorträgen und Matineen ein, die Bonhoeffers Werk in der Gegenwart verorten.

Ein Vortrag in Westfalen am 11. Februar widmet sich seinem theologischen Denken und seiner Wirkungsgeschichte;

eine Matinee in Braunau am Inn führt in Leben und Spiritualität des Autors von „Von guten Mächten“ ein.

Die Bonhoeffer‑Tage im Kloster Frenswegen schließlich eröffnen mit Tagungen und Workshops die Möglichkeit, Bonhoeffers Texte und ethische Impulse im intensiven Austausch zu vertiefen.

In der Kirche St. Nicolai in Altengamme wird zu einer Lesung mit Musik eingeladen, es werden die Briefe vorgelesen, die während der Haft entstanden.

Damit wird 2026 zu einem Jahr, in dem Bonhoeffers Fragen und Visionen neu lebendig werden: Was bedeutet Widerstand heute? Wie verbindet sich Glauben mit politischer Verantwortung? Und was heißt es, in unsicheren Zeiten angstfrei und hoffnungsvoll zu leben? Die Veranstaltungen zum 120. Geburtstag laden dazu ein, diesen Fragen nachzugehen und Bonhoeffers Erbe als lebendige Herausforderung für Gegenwart und Zukunft zu verstehen.