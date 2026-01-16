Es ist eine Nachricht, die viele evangelische Christ:innen in Bayern ins Mark trifft: Die Kirche will ihren Bestand an Gebäuden bis 2036 halbieren.

Verzicht – was ist wirklich verzichtbar?

Verzichtbar ist vielleicht, was nur noch "da ist", aber kaum noch genutzt wird. Verzichtbar ist, was uns bindet, ohne uns zu bewegen. Und ja: Manchmal kann Loslassen sogar Spielräume öffnen. Weniger Last, mehr Kraft fürs Wesentliche. Das klingt erst mal plausibel.

Nur: Es hängt alles davon ab, wie wir das tun. Es geht um Prioritäten, nicht um Abriss. Viele Diskussionen laufen schon jetzt schief, weil die Lage oft unsauber beschrieben wird. Es geht nicht schlicht darum, dass "die Gemeinden ihre Gebäude aufgeben müssen".

Eigentümer entscheiden weiterhin selbst. Was sich vielmehr verändert: Für bestimmte Gebäude, genauer: einen Teil bestimmter Gebäude, soll es künftig weniger oder keine landeskirchliche Unterstützung mehr geben. Das ist ein großer Unterschied, und er macht auch in der Debatte viel aus.

Mitbestimmung und Transparenz: So gelingt Veränderung in Gemeinden

Genau hier wird es heikel: wenn Menschen vor Ort das Gefühl bekommen, es werde über sie geredet statt mit ihnen. Wenn der Eindruck entsteht, am Ende laufe alles auf denselben Satz hinaus: "Ihr hängt halt am Alten."

Dabei sagen viele Umfragen seit Jahren eher etwas anderes: dass kirchliche Orte und Kirchengemeinden vor Ort als wichtig erlebt werden. Und gleichzeitig betont die Kirchenleitung, man müsse stärker auf die Bedürfnisse der Menschen achten. Das passt zusammen – aber es braucht eine Umsetzung, die dieses Versprechen ernst nimmt.

Vielleicht ist die entscheidende Frage deshalb gar nicht nur: Was ist verzichtbar? Sondern: Wie entscheiden wir so, dass es verantwortungsvoll ist – im Kopf und im Herzen?

Trauen wir den Menschen in der Region zu, gemeinsam zu klären, welche Orte bleiben sollen? Über Gemeindegrenzen hinweg, transparent, mit nachvollziehbaren Kriterien, mit Blick auf Nutzung, Zustand, Kosten – und auf das, was ein Ort, eine Kirche, ein Haus für ein Dorf bedeutet? Nicht romantisch verklärt, aber auch nicht rein rechnerisch?

Verzicht als Chance: Weniger Last, mehr Kraft fürs Wesentliche

Wenn wir wirklich "mehr Kraft fürs Wesentliche" wollen, dann braucht es weniger Schlagworte und mehr ehrliche Verständigung. Dann kann Reduzierung sogar ein Gewinn sein: nicht als Rückzug, sondern als Konzentration.

Nicht als Verlustgeschichte, sondern als Entscheidung für eine lebendige Kirche, für lebendige Gemeinden vor Ort.