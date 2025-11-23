Mit einer Predigt und einem Vortrag über Wahrheit, Freiheit und Demokratie hat der bayerische Landesbischof Christian Kopp in der American Cathedral of the Holy Trinity Mitte Oktober in Paris gesprochen. Der Auftritt war historisch: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg stand wieder ein deutscher Geistlicher auf der Kanzel der früheren Wehrmachtkirche des 1940 bis 1944 besetzten Paris. Damals war Rudolf Damrath Heerespfarrer der Wehrmacht.

Mark Edington, Leitender Bischof der Episkopalkirche in Europa, hatte seinen Amtsbruder Kopp eingeladen, in Paris zu predigen. Die Einladung kam nicht von ungefähr, am Vorabend des Pfingstfests dieses Jahres hatten die amerikanische Episkopalkirche und die bayerische Landeskirche eine Vereinbarung zur vollen Kirchengemeinschaft besiegelt. In der Welt des Christentums sei diese Kirchengemeinschaft eine "kleine Sensation", sagte Edington und begrüßte Kopp als "Bruder im Glauben und Freund der Freiheit".

Neben dem partnerschaftlichen Austausch hat der Besuch des bayerischen Bischofs jedoch noch eine ganz andere Dimension. Edington offenbarte der Gemeinde, dass Kopp der erste Deutsche seit 1944 sei, der in der Kathedrale predige. Zuletzt hatte dort Wehrmachtspfarrer Rudolf Damrath auf der Kanzel gestanden.

"Deutsche Evangelische Wehrmachtkirche"

Während der deutschen Besatzung von 1940 bis 1944 nutzte das deutsche Militär die geräumige neugotische Kirche als "Deutsche Evangelische Wehrmachtkirche". Die Kathedralgemeinde erinnert heute offen an diese dunkle Zeit; Walter Baer, Diakon der American Cathedral, hat sie in einer historischen Dokumentation aufgearbeitet.

Nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 galten die in Paris lebenden Amerikaner den deutschen Besatzern als "feindliche Ausländer". Viele wurden von der Geheimen Staatspolizei verhaftet und interniert, etwa im berüchtigten Internierungslager ­Vittel in den Vogesen, das speziell für britische und amerikanische Zivilisten eingerichtet war. Dort waren rund 2500 Menschen inhaftiert, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Menschen. Die Bedingungen waren zwar besser als in Konzentrationslagern, aber trotzdem entbehrungsreich: beengt, kalt, mit schlechter Versorgung und der ständigen Angst vor Deportation. Einige Amerikaner konnten durch diplomatische Abkommen gegen in den USA internierte Deutsche ausgetauscht werden.