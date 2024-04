Der frühere Abtprimas Notker Wolf ist tot. Wie die bayerische Erzabtei St. Ottilien am Mittwoch mitteilte, starb der Benediktiner im Alter von 83 Jahren auf seiner Rückreise von Italien. Abt Notker war Erzabt in St. Ottilien zwischen 1977 und 2000 und Abtprimas der Benediktiner in den Jahren 2000 bis 2016, teilte die Erzabtei weiter mit. Er galt als einer der bekanntesten Ordensleute in Deutschland.

Wolf machte sich mit seiner unkonventionellen Art, zahlreichen Vorträgen und einem Hang zur Rockmusik einen Namen auch über die Kirche hinaus. Er wurde 1940 im Allgäu als Werner Wolf geboren. Mit dem Wunsch, Missionar zu werden, wechselte Wolf 1955 auf das Ordensgymnasium St. Ottilien. Bei seinem Eintritt in die Missionsbenediktinerabteil 1961 erhielt er den Ordensnamen Notker.

Nach dem Noviziat studierte er Philosophie, Theologie und Naturwissenschaften in Rom und München. 1968 wurde er zum Priester geweiht. 1970 wurde Wolf Professor für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie in Rom. Das Requiem und die Beerdigung sollen am 6. April in St. Ottilien stattfinden.