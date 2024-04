An der Spitze des Dachverbandes der evangelischen Akademien steht für weitere drei Jahre der Theologe Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing. Hahn wurde nach seiner ersten Wahl 2021 auf der Mitgliederversammlung der Evangelischen Akademien in Deutschland am Montag in seinem Amt bestätigt, wie der Verein am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Ebenso wiedergewählt wurde der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Kranich, Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen.

Neu gewählt als Vorstandsmitglieder wurden Friederike Krippner und Hanna-Lena Neuser, die Direktorinnen der Akademien in Berlin und Frankfurt am Main. In dem bundesweiten Zusammenschluss arbeiten 16 evangelische Akademien zusammen, die jeweils an die Landeskirchen an ihren Standorten angebunden sind. Mit rund 1.700 Veranstaltungen pro Jahr erreichen sie nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.