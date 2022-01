"Geschichte für einen Augenblick" von Ruth Ozeki

Tipp von Ellen Dreyer, Freiwilligendienst Kultur und Bildung

Ruth lebt mit ihrem Mann Oliver und ihrer Katze Pesto auf einer abgelegenen Insel an der Küste von British Columbia. Bei einem Strandspaziergang findet sie eine Plastiktüte, in der sich eine Brotdose mit Hello-Kitty-Motiv befindet. In der Dosen findet sie ein Tagebuch, geschrieben von Naoko Yasutani, einer jungen Japanerin, die bis zum Platzen der Dotcom-Blase mit ihren Eltern in Kalifornien lebte. Als ihr Vater seinen Arbeitsplatz verliert, zieht die Familie zurück nach Japan, ein Land, dessen Sprache Naoko nur in ihren Grundzügen kennt und in dessen Schulen sie sich fehl am Platz fühlt.

In ihrem Tagebuch berichtet sie von ihrem Alltag in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung und den wiederholten Selbstmordversuchen ihres Vaters, der in Japan keinen neuen Job findet. In den Sommerferien schicken sie ihre Eltern zu ihrer Urgroßmutter Jiko, einer buddhistischen Nonne, die mehr als 100 Jahre alt ist. Anfangs wenig begeistert, freundet sich Naoko schließlich mit Jiko an und lernt immer mehr über ihre Familiengeschichte und Zazen, eine Meditationstechnik des Buddhismus. Ruth liest das Tagebuch und versucht, mit Naoko in Kontakt zu treten, aus Sorge, dass Naoko und ihrer Familie etwas passiert sein könnte. Das Tagebuch war Teil des Müllteppichs, der vom Tōhoku-Erdbeben 2011 an die Westküste der USA gespült worden war.

Ein Buch voll Wissen und wunderschönen Momenten. Aufgeteilt in Passagen, in denen Leser*innen selbst in Naokos Tagebuch lesen dürfen. Und Teile, in denen Ruth über das Gelesene nachdenkt und philosophiert und die den Roman entschleunigen und gleichzeitig spannender machen. Wie geschaffen für lange, kalte Wintertage.