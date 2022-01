The Daily. NYT

So sollten sich Nachrichten anhören: Mit diesem Slogan wirbt die New York Times für ihren täglichen Podcast "The daily". Täglich liefert die Redaktion zwanzig Minuten Nachrichten an fünf Tagen in der Woche. Die Journalist*innen blicken in die Welt und geben kurz und knapp Einblick in die aktuelle Situation. Es geht um das schwierige Leben in Afghanistan, den Umgang mit Abtreibung in den USA, die katastrophale Lage in Haiti. Spannend, anschaulich und gut erzählt. So sollten sich Nachrichten anhören. (Chefredakteurin Rieke Harmsen)

Hier geht es zum Podcast "The Daily" auf Apple Podcast