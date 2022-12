Vier Monate ist der Journalist Alex Rühle mit dem Zug durch 24 Länder gereist, um herauszufinden, wie es um Europa steht. Er war in abgelegenen Dörfern im süditalienischen Kalabrien und in der Stadt Narva an der estnisch-russischen Grenze und sprach mit Politikerinnen und Wissenschaftlern, Bürgermeister und Künstlerinnen, Aktivistinnen oder Autoren.

Als er sich Anfang 2022 auf den Weg macht, ahnt er noch nicht, dass sich die Weltlage so dramatisch ändern wird. Mit dem Beginn des Krieges bekommen die Gespräche über Grenzen und Nato-Beschlüsse, Beratungen in Brüssel und Politikgeschichte eine ganz neue Dimension. Europa, das ist hier und jetzt, und gar nicht so abstrakt und fern, wie wir es meinen.

Alex Rühle nimmt uns in seinem Europa-Buch mit seinen hinreißenden Schilderungen mit auf die Reise, und selten hatte ich das Gefühl, Europa so nahe zu sein - fast fühle ich mich, als säße ich neben ihm oder stiefelte mit ihm durch die Lande, so lebendig schildert er die Menschen und Landschaften, die kleinen und die großen Momente dieser Reise. Ich mag das Buch kaum aus den Händen legen, weil ich von meinem Sofa aus den Blick so weiten kann. Am Ende bleibt die Überzeugung, dass wir zwar vor lauter Problemen den Überblick zu verlieren drohen, doch mehr denn je für einen Zusammenhalt kämpfen sollten. Denn: Es gibt keine Alternative zu Europa.

Alex Rühle (2022): Europa – wo bist du? Unterwegs in einem aufgewühlten Kontinent. München: dtv. 416 Seiten. 25 Euro. ISBN : 978-3-423-28316-8.

