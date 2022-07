Gleiches gilt auch für die australischen "Hooters". Die Band um Gitarrist und Sänger Eric Bazilian sowie Keyboarder und Sänger Rob Hyman brannten ein Hit-Feuerwerk ab, darunter "Satellite", "Johnny B." oder "Karla with a K.". Überraschung: Zum Abschluss des Abends intonierte Hyman ein in perfektem "denglish" dargebrachte Version des "Neue Deutsche Welle"-Klassikers "Major Tom".

Saga hatten es im Anschluss schwer, da mit zu halten, hatten aber nach etwas Anlaufsschwierigkeiten die Menge bald im Griff. Sänger Michael Sadler, mittlerweile mit Glatze und langem "Corona-Bart" unterwegs, schafft immer noch mühelos die Höhen. So wurden Hits wie "Don´t be late" oder "Scratching the surface" zum Vergnügen.

Toller Einstand für Simon McBride bei Deep Purple

Mit Spannung erwartet waren Deep Purple als Headliner des Abends. Deren Gitarrist Steve Morse will aus familiären Gründen vorübergehend nicht mit der Band auf Tour gehen, weil er seine krebskranke Frau pflegen will. Für ihn springt vorübergehend der nordirische Gitarrist Simon McBride ein, der den alten Recken rund um das einzig verbliebene Originalmitglied, Drummer Ian Paice", gehörig Dampf machte. Der Saitenhexer brachte alten Klassikern wie "Highway Star" oder "Smoke on the Water" gehörig Schwung bei. Sänger Ian Gillan zeigte sich bei erstaunlich guter Stimme. Keyboarder Don Airey zeigte mit einem furiosen Solo einmal mehr, dass er eine Wucht an den Tasten ist.

Der ein oder andere ließ es sich am Strand des Brombachsees gut gehen, sprang ins Wasser oder machte es sich auf Decken gemütlich. Die friedliche Stimmung während des langen Festivaltages ließ einmal mehr "Woodstock-Feeling" aufkommen. Bei durchwegs humanen Preisen für Getränke und Speisen war dann sogar noch eine kleine Spende für die Nürnberger Tafel übrig, für die vom Veranstalter gesammelt wurde.