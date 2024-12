Regensburg (epd). Der Duft von Wurzelstöcken, Moos und Tannengrün steigt bereits an der Tür in die Nase. Große Kisten mit Naturmaterialien stehen in der Werkstatt eines Walderlebniszentrums bei Regensburg. Eltern haben ihre Kinder zu einem Krippenbaukurs auf die kleine Anhöhe im Wald gebracht. Das Zentrum ist bei Eltern aus der Stadt beliebt.

"Die Kinder können hier runterkommen und mit der Natur im Einklang sein, nicht einfach konsumieren, sondern selber etwas machen"

, sagt Martin Lehner. Besonders in der Vorweihnachtszeit sei das wichtig. Er bringt gerade seinen neunjährigen Sohn zum Kurs.

In der Werkstatt begrüßt Forstwirtschaftsmeister Albert Köglmeier die Kinder. Ein Holzofen knistert im Hintergrund und verbreitet wohlige Wärme.

"Ihr könnt eure eigenen Ideen einbringen. Die Krippe soll vor allem euch gefallen"

, sagt er sanft zu den Kindern. Er zeigt ihnen Wurzeln, Moos, kleine Hölzer und Stöckchen, mit denen die Kinder arbeiten werden. Dann führt er die kleine Gruppe zu den Wurzelstöcken, von denen sich jedes Kind einen aussuchen soll.

Jesuskind als Krippenfigur

Der Wurzelstock bildet den Grundbaustein für die Krippe. Unter ihm soll eine Art Höhle entstehen, in dem das Jesuskind als Krippenfigur später liegen wird, erklärt er. Doch kein Wurzelstock ist wie der andere, und die Kinder müssen eine Wahl treffen. Jakob hat sich eine Wurzel "mit schöner Holzoptik" ausgesucht, "die kann man gut dekorieren", sagt er. Luis findet seine Wurzel "cool, weil sie so wie ein Dach aussieht".

Gearbeitet wird mit einer Heißklebepistole. Die Kinder sollen die dreibeinigen Wurzeln auf einer Platte aus Pressspan befestigen. "Der Kleber wird schnell fest und hält gut. Überlegt gut, wo ihr die Wurzel platzieren wollt", sagt Köglmeier. Unterstützt wird er dabei von Sarah Schmidt, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr am Erlebniszentrum absolviert. Sie hilft nicht nur bei den Kursen mit, sondern macht auch Führungen und geht bei Waldarbeiten zur Hand. Demnächst wird sie ihren ersten eigenen Baum fällen beim Motorsägekurs. Die Kinder sind schwer beeindruckt.

Das Grundgerüst steht. Köglmeier zeigt den Kindern, wie sie mit kleinen Holzstücken einen Zaun bauen können. Zur Auswahl stehen auch ein kleiner Stall, ein Schuppen und ein Holzstapel. Lisa hat einen Plan, sie möchte einen kleinen Brunnen bauen, "und der kommt in die Mitte", sagt sie. Hölzchen für Hölzchen schichtet sie übereinander. Das "Bettchen für das Jesuskind" will sie größer machen, sagt sie. "Das Kind ist bei mir schon größer und verteilt Weihnachtsgeschenke an alle."

Über drei Stunden sind die Kinder in ihre Arbeit vertieft. Es wird geschnitten, gesägt und geklebt. Simon baut eine schützende Rückwand für das Paar auf der Flucht, sagt er. Nebenbei hilft er noch seinem Freund Jonathan beim Sägen. Zum Schluss wird die Krippe mit Moos verkleidet. Und dann stehen die Werke fein dekoriert in der Werkstatt - jedes ein Unikat aus Naturmaterial.

Lotte freut sich und ist sichtlich aufgeregt, sie will endlich die Figuren in ihre Krippe stellen können:

"Das Baby, die Schafe, einen Esel und ein paar Kühe, Maria und Josef, vielleicht auch noch die Hirten und die Heiligen Drei Könige."

Lotte bringt noch einen Stern über dem Stall an, "weil ich das gestern in der Weihnachtsgeschichte gelesen habe", sagt sie.

Als das Walderlebniszentrum gegründet wurde, wollte man etwas für Kinder in der Weihnachtszeit anbieten, erzählt Köglmeier.

"Meine Idee war es, eine Krippe zu bauen, weil ich das als Junge auch gern gemacht habe."

Kinder und Eltern waren begeistert, sodass er den Kurs zum zwölften Mal anbietet.

Es dürften noch mehr werden. Das Strahlen in den Augen der Kinder, wenn das letzte Stöckchen verklebt ist, sei für ihn das größte Geschenk. Aber auch die Freude der Eltern: "Es ist jedes Mal ein Highlight, wenn sie ihre Kinder abholen und sehen, was in so kurzer Zeit gebastelt wurde - mit einfachen Materialien, die aus der Natur kommen."

Der Vater von Luis hat schon einen Platz im Wohnzimmer für die neue Krippe reserviert. Die alte werde wohl in den Hintergrund treten müssen, sagt er: "Was Kinder selber machen, hat mehr Wert als Gekauftes."