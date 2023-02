Adventszeit ist auch Krippenzeit, und in kaum einer Krippe mangelt es an Tieren. Doch welche Rolle spielen Tiere eigentlich in der Bibel? Rund 130 Tierarten werden in dem Buch der Bücher genannt – vom Adler bis zum Ziegenbock.

"Die Tierwelt Palästinas war in alter Zeit wesentlich zahl- und artenreicher als heute. Daher nehmen die biblischen Schriften häufig auf Tiere Bezug", schreibt der Karlsruher Theologe Peter Riede im Bibellexikon der Deutschen Bibelgesellschaft.

In der Schöpfungsgeschichte nahm sich Gott am fünften und sechsten Tag die Zeit, alles Leben auf der Erde zu erschaffen. Neben Mensch und Natur entstanden so auch viele wilde Tiere: Löwen, Leoparden, Wölfe, Bären, Hyänen, Schakale und Füchse, ferner Gazellen, Damhirsche, Antilopen, Steinböcke und andere Wildziegen, Auerochsen, Wildesel, Wildschweine, Hasen, Klippschliefer, aber auch der syrische Elefant, zählt Riede im Bibellexikon auf.

Eine Schicksalsgemeinschaft von Mensch und Tier

"Viele Texte wissen um eine Schicksalsgemeinschaft von Mensch und Tier", sagt der Theologieprofessor, der in der badischen evangelischen Landeskirche als Kirchenrat und Leiter der Abteilung Theologische Ausbildung und Prüfungsamt arbeitet. Mensch und Tier können von Katastrophen wie Hungersnöten, Sintflut, Dürre und Kriegsfolgeerscheinungen betroffen werden, wie es etwa in den Büchern Jeremia 14 oder Hosea 4 oder in den Genesisgeschichten steht.