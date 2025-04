Christof Meißner ist seit fünf Jahren Pfarrer in der südlichsten Kirchengemeinde Frankens – und seit vielen Jahren begeisterter Musiker. Als "Gitarrenpfarrer" ist er in den sozialen Medien unterwegs, mit Band-Projekten und modernen Gottesdiensten hat er sich in der christlichen Musikszene einen Namen gemacht.

In den südfränkischen Dekanaten Pappenheim und Gunzenhausen sind auch seine drei Mitstreiter Thorsten Abel (Bass, Gesang), Mike Jiboc (Schlagzeug) sowie Klaus Schleich (E-Gitarre) schon seit Jahren unterwegs.

Mitte vergangenen Jahres hatte Meißner nach einigen Telefonaten und Empfehlungen die Drei gefunden, mit denen er seit dem Herbst im Proberaum des Pfarrhauses neben der Kirche seine Vision eines rockigen Osterns Klang werden lässt. "Für mich als Musiker und Christ der konsequente Ausdruck meiner Liebe zu Gott", umschreibt der 41-Jährige die Idee hinter dem anderthalbstündigen Konzertprogramm.

Traditionelle Kirchenlieder im Rock-Sound

Dieses enthält neben für Rockband-Sound neu arrangierten, traditionellen Kirchenliedern wie "Jesus ist kommen" oder das zur Mitsing-Hymne werdenden "Komm, Heilger Geist" auch moderne Worship-Songs wie "Mein Herz schlägt für dich", "Hosanna" oder "Oceans".

Blues-rockige Akkorde treffen dabei auf kraftvolle Metal-Riffs. "O Haupt voll Blut und Wunden" wird beispielsweise zur eindringlichen Rock-Ballade, auch der Bonhoeffer-Klassiker "Von guten Mächten" bekommt ein bislang unerhörtes Soundgewand. "Wir behandeln die teilweise sehr alten Melodien natürlich mit dem gehörigen Respekt. Herauskommen sollen keine bemühten Verballhornungen, sondern etwas Neues, Gehaltvolles", sagt Meißner.

Ostergeschichte neu erzählt

Die Musik ist eingebettet in Texte zur Ostergeschichte – Jesu Passion, das Leiden und Sterben samt der Kreuzigung durch die Römer in Jerusalem plus die Auferstehung sollen so nachempfunden werden. Die Musiker bringen sich mit Soli, rhythmischen Variationen und pumpenden Bass-Läufen ein. Auch ein eigenes Stück steht auf der Setlist. "Vielleicht nehmen wir dieses und ein paar weitere dann nach den Konzerten noch einmal auf. Jedenfalls macht es viel Spaß, und es wäre schön, wenn es weiter geht mit der Band", meint Bassist Thorsten Abel. Ebenso wie die Kollegen spielt auch er schon lange sein Instrument und ist damit bei Gottesdiensten und anderen Band-Projekten aktiv – die neue Gruppe und das ausgesuchte Programm seien aber etwas Besonderes.

Die Premiere von "Rock-Ostern" findet am Samstag, 26. April, um 19 Uhr in der Gemeinde Unterwegs im Liebenzeller Gemeinschaftsverband in Heidenheim statt. Weiter geht’s am Samstag, 10. Mai um 19 Uhr in der evangelischen Erlöserkirche Eichstätt und dann noch einmal am Samstag, 24. Mai, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Treuchtlingen. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die jeweilige veranstaltende Gemeinschaft gebeten.