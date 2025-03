Herr Elefante, Sie haben mit Kansas große Erfolge gefeiert. Was hat Sie dazu bewogen, sich auf christliche Musik zu konzentrieren – und vor allem, diese zum Mittelpunkt Ihres Schaffens zu machen?

John Elefante: Musik an sich ist einfach Musik. Es sind die Texte, die sie wirklich auszeichnen. Und ich kam an einen Punkt in meinem Leben, wo ich Texte schrieb, die einfach leer waren. Sie stellten keine Fragen. Ich schrieb mehr christlich orientierte Texte, weil sie für mich bedeutungsvoller waren und auch für die Leute, die meine Platten kauften. Und das mache ich bis heute.

Wie hat Ihr christlicher Glaube Ihre Herangehensweise an Musik und Songwriting beeinflusst?

Ich bin erst 1980 Christ geworden. Da hatte ich große Angst, weil ich dachte, oh, ich muss jetzt meine ganze Musik ändern und kann dies und das nicht tun und ich kann das nicht tun. Und ich kann keinen Rock and Roll spielen. Mir gingen einfach alle möglichen Dinge durch den Kopf, die einfach lächerlich waren. Und das brachte mich eine Zeit lang wirklich ins Schleudern. Aber ich ließ das hinter mir und sagte, hey, ich werde einfach über das schreiben, was mir auf dem Herzen liegt und hoffen, dass die Leute es akzeptieren.

"Ich habe mich damals entschieden, mein Herz Christus zu schenken"

Was ist 1980 mit Ihnen passiert?

Ich bin in Kalifornien aufgewachsen. Dort gab es einen Jungen, den ich seit der Grundschule kannte, namens Mark. Er ist jetzt Pastor einer großen Kirche in Kalifornien. Mark und ich hingen zusammen ab. Wir haben rumgealbert und Dinge getan, die Grundschüler nicht tun sollten. Und dann haben wir ein paar Jahre lang den Kontakt zueinander verloren. Eines Tages kam er zu mir nach Hause und sagte: "Hey, kann ich mit dir reden?" Und ich sagte: "Klar, Mann, lass uns ins Studio gehen und reden." Er war ein ganz anderer Mensch. Er sagte: "Ich bin wiedergeboren, Christ." Ich wusste nicht einmal, was Wiedergeboren bedeutet. Wir führten stundenlang lange Gespräche. Und er gab mir dieses Buch von einem Herrn namens Josh McDowell "Beweise verlangen ein Urteil". Ich habe das Buch zweimal durchgelesen. Und dann fing ich an zu Bibelstunden zu gehen. Ich habe mich damals entschieden, mein Herz Christus zu schenken. Für mich war es die beste Entscheidung, die man je treffen kann. Viele Leute sind anderer Meinung als ich, und das ist, das ist okay. Aber so fühle ich mich.

Viele Fans wollen die alten Kansas-Hits hören. Mit welchen Gefühlen gehen Sie den "Rock meets Classic"-Konzerten entgegen?

Diese Lieder sind nicht wirklich alt. Obwohl sie alt sind, sind sie sehr gut gealtert. Die Leute hören sie, als würden sie sie zum ersten Mal hören. Die Leute, die es hören, sind immer noch genauso begeistert wie beim ersten Mal. Es scheint, als würden die Songs nie ausbrennen. Obwohl es heutzutage viele Songs gibt, von denen ich mir wünsche, sie würden ausbrennen. Viele der neuen Sachen, die man im Radio hört. Nun, ja, ich werde keine Namen nennen.

Steve Walsh, Ihr Vorgänger bei Kansas, war bei dieser Produktion auch schon dabei. Finden Sie das nicht auch spannend?

Es ist sehr aufregend. Ich hatte damals Todesangst, Steve Walsh zu ersetzen und in seine Fußstapfen zu treten. Das war nicht irgendein anderer Sänger, er gehört zu den Top 10 der besten Rock’n’Roll-Sänger aller Zeiten! Aber ich denke, so Gott will, habe ich es geschafft. Und ich denke, ich habe einen ziemlich guten Job gemacht. Ich werde nie Steve Walsh sein, aber ich bin so nah herangekommen, wie ich konnte.

Viele Ihrer Produktionen mit Petra und anderen christlichen Rockbands haben das Genre geprägt. Gibt es ein Album oder einen Song, der Ihnen besonders am Herzen liegt?

Ich habe Lieblingslieder auf so vielen verschiedenen Platten. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt ein Lied, das ich geschrieben habe, auf einer Mastodon-Platte. Es wurde vom Gitarristen von REO Speedwagon, Dave Amato, gesungen. Und dann gibt es noch einen anderen Song, den ich zu Ostern geschrieben habe, mit dem Titel "Not Just Any Other Day". Er handelt von der Auferstehung Christi.

"Wollte eigentlich kein Pro-Life-Lied schreiben"

Ein besonderes Lied ist "This Time". In Deutschland diskutiert man über Abtreibung.

Als ich dieses Lied geschrieben habe, wollte ich eigentlich kein "Pro-Life-Lied" schreiben. Meine Absicht war, einfach die Geschichte meiner Tochter zu schreiben, wie sie auf die Welt kam und wie sie fast nicht auf die Welt gekommen wäre. Das Video ist sehr getreu der Art und Weise, wie es wirklich passiert ist. Weil ich mit ihrer leiblichen Mutter gesprochen habe, bevor sie geboren wurde. Sie war erst 13 Jahre alt. Meine Tochter ist jetzt 29 Jahre alt, und sie hat selbst zwei Kinder.

Haben Sie oder Ihre Tochter Kontakt zu deren leiblichen Mutter?

Nein. Ich habe meiner Frau immer gesagt, wenn sie älter ist, will sie ihre leibliche Mutter treffen oder mit ihr am Telefon zu sprechen. Ich meine, ich hätte kein Problem damit. Aber wir haben nie etwas von ihr gehört. Sie weiß, wie sie uns leicht erreichen könnte. Vielleicht weiß ihr neuer Ehemann nicht, dass das jemals passiert ist. Ich denke aber, meine Tochter ist zufrieden mit den Eltern, die Gott ihr gegeben hat, also meiner Frau und mir.

"Fast wie eine Wiedergeburt des Christentums"

Wie hat sich Ihre Sicht auf die christliche Musikindustrie im Laufe der Jahre verändert?

Sie ist riesig. Fast wie eine Wiedergeburt des Christentums in den Vereinigten Staaten. Eine Zeit lang war es ziemlich ruhig. Und jetzt gibt es so etwas wie eine Wiederauferstehung. Gestern Abend fand ein Konzert mit Toby Mack in der Arena in der Innenstadt statt, die etwa 18.000 Menschen fasst, und die war ausverkauft. Das sind viele Leute für einen christlichen Künstler. Es ist fast wie ein Revival.

Was könnte der Grund dafür sein, dass dies die richtige Zeit für christliche Musik ist?

Die Zeiten sind einfach ein bisschen härter geworden. Es gab eine Art Mangel an Hoffnung. Über viele Dinge lag ein dunkler Schatten. Die Leute blieben einfach in ihren Häusern und wurden sehr deprimiert. Viele Leute fühlten sich hoffnungslos. Ich will nicht die ganze Schuld Covid zuschieben, aber aus diesem Thema kommen wir gerade erst daraus heraus. Und was die Kirche angeht: Hier hat es auch eine Wiederbelebung gegeben.

In Ihren Liedern geht es oft um Hoffnung und Errettung. Welche Rolle spielt Gebet und Bibellesen im kreativen Prozess?

So läuft das bei mir überhaupt nicht. Worüber ich gerne schreibe, ist das, was ich in meinem eigenen Leben erlebt habe. Wir machen in diesem Leben viele verschiedene Dinge durch, in denen es uns schlechter geht, wenn wir Freunde verlieren oder krank werden. Es gibt viele Emotionen, die sich täglich in unserem Leben abspielen. Ich schreibe gerne über Dinge, die ich persönlich durchgemacht habe, und es scheint, als könnten die Leute, die meine Musik kaufen, sich damit identifizieren. Die Bibel fängt an, mich zu meinen Texten zu inspirieren, okay. Aber das ist nur eine Quelle dessen, was mich ausmacht. Manchmal liege ich in meinem Studio auf der Couch, schließe meine Augen und denke einfach, "okay, ich habe diese coole Musik, eine tolle Melodie. Worüber möchte ich in diesem Song sprechen?" Dann kommen mir verschiedene Ideen, und ich notiere sie. Und dann wird daraus ein Song.

Was würden Sie jungen Musikern raten, die ihren Glauben in der Musik ausdrücken wollen?

Das Musikgeschäft ist nicht mehr das, was es einmal war. Wenn ein junger, aufstrebender Künstler zu mir kommt, sage ich ihm: Spielen Sie Ihre Musik für so viele Leute wie möglich. Veröffentlichen Sie Ihre Musik in den sozialen Medien. Spielen Sie an so vielen Orten wie möglich. Geben Sie alles! Früher hatten wir das Radio. Wir konnten unseren Lebensunterhalt verdienen, indem wir CDs und Kassetten und all das gute Zeug verkauften. Aber heutzutage gibt es das nicht mehr.

