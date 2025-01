Herr Maffay, im vergangenen Jahr gab es noch einige weitere 75-Jährige, die Bildbände anlässlich ihres Geburtstags veröffentlicht haben: Ozzy Osbourne, Alice Cooper und Bruce Springsteen. Sie reihen sich also in eine illustre Truppe ein. Können Sie mit den drei Herren was anfangen?

Peter Maffay: Das ist doch eine tolle Gesellschaft! Ich kann mit allen dreien etwas anfangen, am meisten vielleicht mit Bruce Springsteen. Über so viele Jahrzehnte kenne ich deren Musik und habe mitverfolgt, was die machen. Sind die drei auch alle 75? Scheint ja so eine Schallmauer zu sein.

Vor 15 Jahren erschien Ihre Biographie "Auf dem Weg zu mir", vor vier Jahren Ihre Essay-Sammlung "Hier und Jetzt", jetzt ein Bildband - und dann gibt’s da noch die Anouk-Kinderbücher. Wie wichtig sind Ihnen solche Buchprojekte neben der Musik?

Ich glaube, dass ein Konsument diese Frage fast besser beantworten kann. Aus meiner subjektiven Sicht sind diese Bücher Ergänzungen zu dem, was bei uns auf dem Sektor Musik stattfindet, was man nicht in ein Album reinpacken kann, sondern besser in Texte und Bilder und auch Dinge, die in einem Konzert keinen oder nicht ausreichend Platz haben, Statements zum Beispiel. Mein neuer Bildband ist eine visuelle Form der Bündelung von Zeit, und die erklärt manchmal mehr als Worte. Meine Priorität liegt natürlich weiter auf der Musik. Bücher helfen mir aber dabei, mich zu positionieren und anderen, uns einzuordnen.

Auch wenn, oder gerade weil "Kein Weg zu weit" ein Bildband ist, sind die wenigen Texte umso wichtiger. Gleich im ersten streifen Sie kurz die Kindheit und Jugend in Rumänien. Wären Ihre Eltern Anfang der 60er-Jahre nicht mit Ihnen ausgereist, wie wäre Ihr Leben dort wohl verlaufen?

Es ist ein Thema, aber kein sehr ergiebiges. Jetzt darüber zu spekulieren, wie das Leben verlaufen wäre, wenn ich in Rumänien geblieben wäre, macht wenig Sinn. Zur persönlichen Entwicklung von Menschen tragen viele unvorhersehbare Faktoren bei, die aber entscheidend für die Entwicklung sind. Insofern glaube ich, es ist sinnvoller zurückzublicken und sich zu fragen, was war das für ein Trip und wie geht der Trip weiter?

Sie beschreiben Ihre Schlagerzeit als Ihre "Wanderjahre", die Sie nicht bereuen. Waren diese Jahre im Nachhinein doch eher Segen als Fluch, haben Sie dadurch doch schnell Bekanntheit erreicht?

Ich bezeichne wenige Umstände in meinem Leben als Fluch. Es gibt weniger schöne Momente, aber "Fluch" ist eine zu radikale Positionierung. Wenn ich in die Nähe eines solchen Wortes gekommen bin, dann im Zusammenhang mit meinem früheren Alkohol- und Zigarettenkonsum. Aber alles andere würde ich als Erfahrung bezeichnen. Auch da: gute und weniger gute. Ich glaube, dass das zum Leben gehört. Meine kurvenreiche Strecke in Sachen Musik, inklusive der Wanderjahre, ist einfach so passiert, unvorhersehbar. Ich habe mich in frühen Jahren auf diese eher seichten Texte eingelassen und bin dadurch in eine Schublade geraten, aus der herauszukommen ein bisschen schwierig war. Aber es hat mir auch viele Türen geöffnet. Das bereue ich nicht. Andere haben diese Strecke ohne solche Kurven zurückgelegt. Bei mir war das nun mal anders. Es hat aber letztlich zu dem Ergebnis geführt, welches ich mir gewünscht habe. Ich habe auf dieser Strecke auf jeden Fall viel lernen können, hatte formende Begegnungen mit Menschen, die mir im Leben weitergeholfen haben.

Was bei Künstlern, die mit ihrem Namen auf dem Plakat unterwegs sind, manchmal untergeht, ist die Band dahinter. Sie würdigen Ihre Musiker in einem der Textbeiträge aber ausdrücklich. Wie wichtig ist dieses Team für Sie?

Ich hatte im Laufe meiner Karriere eigentlich nur einen Menschen an meiner Seite, den ich als Manager bezeichnen würde. Das war Michael Conradt. Er hat mir bei dieser Metamorphose vom Schlager hin zum Rock sehr geholfen. Wir haben uns dann 1982 freundschaftlich voneinander getrennt. Ich wollte mit einem Team zusammenarbeiten und mich selbst verwalten. Das führte dann zur Gründung meiner Firma Red Rooster. Das ist meine Werkstatt, wenn man so will, in der wir plötzlich autark arbeiten und neues kreieren konnten. Mir war von Anfang an völlig klar, dass diese ganzen Prozesse nicht alleine zu bewältigen sind und man auf ein Team zurückgreifen muss, welches dann hoffentlich lange zusammensteht.

Dieses Team ist demnach Ihre Band?

Die Band sollte eine wichtige Zelle eines solchen Gefüges sein und als Kraftgeber fungieren. Das war für mich von vornherein klar. Deswegen habe ich mich immer bemüht, auch mit anderen zusammen an dieser Kraftzelle zu arbeiten und Leute ins Boot zu holen, von denen ich etwas lernen konnte, die einen motiviert und ergänzt haben. So ist eine Band entstanden, die im Grunde genommen in den Grundzügen bis heute existiert und – wenn es nach meinen Wünschen geht – auch noch lange existieren wird. Und diese "Burg" muss man pflegen, denn wenn man das nicht tut, dann brechen Steine raus. Mir ist es daher immer wichtig, dass wir über unsere Perspektive reden und nicht nur ich über meine eigene. Die Jungs sind in einer gewissen Form abhängig von dem, was ich tue und umgekehrt. Diese Verantwortung muss man wechselseitig akzeptieren und danach handeln. Bei uns im Gefüge hat es auch oft genug gekracht, aber nie so stark, dass wir dieses Konzept der Gemeinschaft verworfen hätten.