Die Neuinszenierung von "Der Freischütz" am Staatstheater Nürnberg ist nicht nur ein ästhetisch wie inhaltlich herausfordernder Zugriff auf einen Klassiker – sie wird auch durch die Perspektive ihrer Hauptdarstellerin neu lesbar.

Im Gespräch zeichnet Sopranistin Julia Grüter ein Bild von Agathe, das die Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito entscheidend vertieft: als Figur zwischen Glauben, Angst und existenzieller Verunsicherung.

Mit seiner Uraufführung 1821 im Berliner Schauspielhaus wurde "Der Freischütz" schlagartig zu einem Meilenstein der Operngeschichte. Carl Maria von Weber schuf damit eine der ersten genuin deutschen romantischen Opern und setzte sich bewusst von den bis dahin dominierenden italienischen und französischen Traditionen ab.

Das Werk verbindet volkstümliche Stoffe – hier die Freikugel-Sage aus dem sogenannten "Gespensterbuch" – mit einer neuartigen musikalischen Dramaturgie, die Naturklänge, Jagdmotive und unheimliche Klangfarben zu einem dichten Gesamtbild verschränkt. Besonders die Wolfsschlucht-Szene gilt als wegweisend für die Darstellung des Übernatürlichen auf der Opernbühne und beeinflusste spätere Komponisten nachhaltig, darunter auch Richard Wagner.

Als Singspiel mit gesprochenen Dialogen steht der "Freischütz" zugleich an einer Übergangsstelle: Er markiert den Höhepunkt dieser Gattung und weist zugleich voraus auf die durchkomponierte Musikdramatik des späteren 19. Jahrhunderts. Bis heute gehört das Werk zu den meistgespielten Opern des deutschsprachigen Repertoires und gilt als Schlüsselwerk der musikalischen Romantik.

Teufel als Künstliche Intelligenz

In der Nürnberger Inszenierung verabschieden sich Wieler und Morabito konsequent von der romantischen Waldidylle, die traditionell mit dem "Freischütz" verbunden ist. Stattdessen entsteht eine kühle, entleerte Welt, in der Gewalt und Bedrohung allgegenwärtig sind. Die berühmten Freikugeln erscheinen hier nicht mehr als bloßes Produkt schauriger Fantasie, sondern als beklemmend reale Metapher moderner Waffentechnologie – bis hin zu präzisionsgelenkten Drohnen.

Der Teufel Samiel tritt nicht mehr als greifbare Figur auf, sondern wird zur abstrakten Instanz, fast wie eine künstliche Intelligenz, die tödliche Entscheidungen lenkt. Damit übersetzen die Regisseure die romantische Schaueroper in eine Gegenwart, in der Kontrolle und Kontrollverlust untrennbar miteinander verwoben sind.

Die Handlung bleibt dabei im Kern erhalten: Max, ein junger Jäger, steht unter immensem Druck, einen Probeschuss zu bestehen, um Agathe heiraten zu dürfen. Als er zu versagen droht, lässt er sich von Kaspar zum Guss der Freikugeln verführen – ein Pakt mit dämonischen Mächten, der ihn beinahe ins Verderben führt. Die Wolfsschlucht-Szene bildet den düsteren Höhepunkt dieses inneren und äußeren Konflikts. Am Ende wird die tödliche siebte Kugel durch göttliche Fügung umgelenkt, Kaspar stirbt, Max erhält eine Bewährungschance.

Was diese Inszenierung besonders macht, ist ihre konsequente Konzentration auf Angst als Grundzustand. Max erscheint weniger als romantischer Held denn als Getriebener, als jemand, der unter dem Druck einer gewaltförmigen Welt zerbricht. Diese Lesart korrespondiert mit der Entscheidung, die gesprochenen Dialoge auszulagern: Sie erklingen als vorproduzierte Stimmen aus dem Off und wirken wie innere Monologe, wie Gedankenräume der Figuren. Die Musik hingegen bleibt der Ort unmittelbaren Ausdrucks. Dieser Kunstgriff schafft eine eigentümliche Distanz, die von Teilen der Kritik als suggestiv und psychologisch verdichtend, von anderen jedoch als kühl und entfremdend beschrieben wurde.

Agathe ist "keine Heilige mehr"

Hier setzt die Perspektive von Julia Grüter an, die in ihrer Deutung der Agathe einen zentralen Zugang zu dieser Inszenierung eröffnet. Traditionell gilt Agathe als Verkörperung christlicher Frömmigkeit – eine reine, gottvertrauende Figur, deren Gebete letztlich Rettung bringen. Gerade diese Dimension nimmt Grüter ernst, aber sie interpretiert sie neu. "Es ist kein ganz traditioneller Freischütz", sagt sie – und das gilt besonders für ihre Figur. Agathe ist hier "keine Heilige mehr", sondern ein Mensch in einer tiefen inneren Krise.

Damit verschiebt sich auch die religiöse Dimension der Oper. Der "Freischütz" war immer schon mehr als eine Schauergeschichte; er ist ein moralisches Drama über Versuchung, Schuld und Gnade. Max’ Entscheidung für die Freikugeln lässt sich als Gegenbild zum Gottvertrauen lesen, als ein Moment existenzieller Verfehlung. Samiel erscheint als Versucherfigur, Kaspar als derjenige, der dem Bösen bereits verfallen ist. In dieser Struktur nimmt Agathe die Rolle des Gegenpols ein – doch gerade diese Rolle wird in Nürnberg gebrochen.

Grüter beschreibt den Glauben ihrer Figur nicht als statische Gewissheit, sondern als Überlebensstrategie: "Es ist ihr Ausweg aus einer Art Depression." Dieser Satz verändert den Blick auf Agathe grundlegend. Ihr Gottvertrauen ist kein unerschütterliches Fundament, sondern Teil eines inneren Ringens. Die Grenze zwischen Glauben und Aberglauben wird dabei bewusst unscharf – eine "Gratwanderung", wie Grüter sagt. In einer Welt, die von Angst und Unsicherheit geprägt ist, wird Religion nicht als moralische Instanz von außen erfahrbar, sondern als zutiefst persönlicher Versuch, Halt zu finden.

Religiöse Fragilitäten

Diese Lesart fügt sich nahtlos in die Regie ein. Wieler und Morabito interessieren sich weniger für religiöse Gewissheiten als für deren Fragilität. Agathe ist keine entrückte Lichtgestalt mehr, sondern eine Frau, die in einem Zustand permanenter Bedrohung lebt – ähnlich wie Max, nur ohne dessen Handlungsspielräume. Während die Männerfiguren Entscheidungen treffen, sind die Frauen zur Passivität gezwungen. Agathe und Ännchen verharren im Innenraum, abgeschnitten von der Außenwelt. Ännchens scheinbare Heiterkeit erscheint dabei als Gegenstrategie zur Angst – ein "Pfeifen im Walde", das die Inszenierung bewusst entlarvt.

Gerade im Zusammenspiel von Regie und Darstellung entsteht so eine neue Tiefenschärfe. Wenn Agathe ihre berühmte Arie singt, wirkt sie nicht mehr wie ein frommes Bekenntnis, sondern wie ein verzweifelter Versuch, sich selbst zu beruhigen. Die religiöse Sprache bleibt, aber ihre Bedeutung verschiebt sich: vom Ausdruck sicherer Hoffnung hin zu einem fragilen Akt der Selbstvergewisserung.

Im Finale kulminiert diese Dimension. Die Umleitung der tödlichen Kugel kann weiterhin als Zeichen göttlicher Gnade gelesen werden – doch sie wirkt in dieser Inszenierung weniger wie ein triumphaler Eingriff von außen als wie ein letzter, kaum erklärbarer Bruch im ansonsten konsequent düsteren Geschehen. Der Eremit, der Max eine zweite Chance gewährt, bleibt eine problematische Figur: dramaturgisch unvermittelt, beinahe wie ein Fremdkörper. Gleichzeitig verweist gerade dieser Bruch auf die religiöse Grundstruktur des Werkes – auf die Idee, dass Schuld nicht das letzte Wort behält.

Musikalisch entfaltet sich dabei die ganze Kraft von Carl Maria von Webers Partitur. Die dichte Motivarbeit, die schaurigen Klangräume der Wolfsschlucht und die lyrischen Passagen Agathes stehen in spannungsreichem Kontrast zur kühlen, analytischen Bildwelt der Inszenierung. Gerade aus dieser Reibung entsteht eine produktive Spannung, die den Abend trägt – auch wenn sie nicht immer aufgelöst wird.

So bleibt ein ambivalenter Eindruck: Diese "Freischütz"-Deutung ist fordernd, mitunter sperrig, aber gerade darin konsequent. Sie verzichtet auf gefällige Romantik zugunsten einer radikalen Gegenwartsbefragung. Im Zusammenspiel mit Julia Grüters differenzierter Agathe entsteht ein Zugang, der das Werk neu erschließt – nicht als folkloristisches Märchen, sondern als existenzielles Drama über Angst, Versuchung und die fragile Hoffnung auf Erlösung.

Weitere Vorstellungen von "Der Freischütz" am Staatstheater Nürnberg sind geplant. Informationen und Termine findet ihr unter staatstheater-nuernberg.de