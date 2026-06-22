Eingebettet in die monumentale Architektur der Kongresshalle am Dutzendteich, zugleich von Grün umgeben und nach oben hin offen, verbindet der Serenadenhof Geschichte, Sommerabendstimmung und bemerkenswerte Akustik zu einem Erlebnis, das Künstler wie Publikum gleichermaßen schätzen. Seit Jahren zählt der Serenadenhof zu den schönsten Open-Air-Spielstätten Süddeutschlands. Hier treffen Weltstars auf eine Kulisse, die Intimität und Weite zugleich vermittelt.

Mit dem SommerKulturFestival hat das Concertbüro Franken eine Veranstaltungsreihe etabliert, die bewusst unterschiedliche Genres zusammenführt. Jazz, Kabarett, Liedermacher, Weltmusik, Pop und Klassik begegnen sich hier unter freiem Himmel. Im Programm 2026 finden sich neben Pat Metheny unter anderem Gerhard Polt und die Well-Brüder, Schiller, Pippo Pollina, Mother's Finest oder Florian Künstler. Die Reihe zeigt damit jene stilistische Offenheit, die den Serenadenhof seit langem prägt.

Dabei ist die besondere Qualität des Festivals nicht allein in den Namen zu suchen. Entscheidend ist der Ort selbst. Wer an einem warmen Sommerabend den Serenadenhof betritt, erlebt einen Raum, der sich deutlich von den großen Arenen und Mehrzweckhallen unterscheidet. Die Zuschauer sitzen vergleichsweise nah an der Bühne, die Akustik ist außergewöhnlich gut, und selbst internationale Künstler schätzen die unmittelbare Atmosphäre zwischen Publikum und Bühne.

Pat Metheny: Der Suchende

Dass ausgerechnet Pat Metheny den Auftakt gestaltete, wirkt beinahe folgerichtig. Der 1954 in Missouri geborene Musiker gehört seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten Gitarristen der Welt. Über zwanzig Grammy-Auszeichnungen, mehr als fünfzig Alben und eine Karriere, die stilistische Grenzen konsequent ignoriert, haben ihn zu einer Ausnahmeerscheinung gemacht. Jazz, Folk, Rock, brasilianische Musik, elektronische Experimente oder orchestrale Projekte – Metheny hat all diese Welten durchquert und dabei stets eine unverwechselbare musikalische Handschrift bewahrt.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur seine technische Brillanz. Wer Methenys Musik hört, begegnet oft einer eigentümlichen Mischung aus Melancholie, Hoffnung und Staunen. Seine Kompositionen wirken selten rein virtuos; sie erzählen Geschichten, öffnen Räume für Erinnerungen und Sehnsüchte. Viele Hörer beschreiben seine Musik als geradezu transzendierend. In Diskussionen unter langjährigen Fans wird immer wieder betont, dass seine Werke Gefühle von "Awe", also Ehrfurcht, Verbundenheit und innerer Weite hervorrufen können – unabhängig von religiösen Überzeugungen.

Metheny selbst hat sich nie als spiritueller Guru verstanden. Dennoch kreisen viele seiner Werke um Fragen, die über das rein Musikalische hinausweisen. Seine berühmten Klanglandschaften mit der Pat Metheny Group, Stücke wie "Are You Going With Me?", "Last Train Home" oder "To The End Of The World", erzeugen oft das Gefühl einer Reise ins Offene, Unbekannte. Sie leben von einer Sehnsucht nach Horizonten, die sich nicht vollständig beschreiben lassen.

Vielleicht liegt darin die eigentliche spirituelle Dimension seiner Kunst. Sie entsteht nicht aus religiösen Botschaften, sondern aus dem Vertrauen in die Fähigkeit der Musik, Menschen über Worte hinaus zu berühren. In einer Zeit permanenter Beschleunigung wirkt Methenys Musik oft wie eine Einladung zum Innehalten.

Zugleich bleibt er ein rastloser Erneuerer. Noch immer absolviert er Jahr für Jahr eine enorme Zahl von Konzerten und arbeitet an neuen Projekten. In einem Interview erklärte er, sein Blick richte sich stets nach vorn; entscheidend sei nicht das Erreichte, sondern das, "was morgen möglich sein könnte". Diese Haltung prägt sein gesamtes Schaffen.

Ein Ort mit Geschichte

So sehr der Serenadenhof heute als Kulturort wahrgenommen wird, seine Geschichte reicht weit tiefer. Er befindet sich im Innenhof des südöstlichen Kopfbaues der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Die monumentale Anlage wurde in der NS-Zeit als gigantischer Versammlungsbau geplant, blieb jedoch unvollendet. Der Ort ist damit Teil eines historischen Areals, das wie kaum ein anderes in Deutschland für die Inszenierung nationalsozialistischer Macht steht.

Gerade deshalb besitzt die heutige Nutzung eine besondere Symbolik. Wo einst politische Massenaufmärsche geplant wurden, erklingen heute Musik, Kabarett und kulturelle Vielfalt. Der Serenadenhof steht damit beispielhaft für die Umdeutung historischer Räume. Kultur ersetzt Ideologie, Begegnung ersetzt Inszenierung von Macht.

Einen wichtigen Entwicklungsschritt erlebte die Spielstätte 2008. Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentiert sich der Serenadenhof seither in seiner heutigen Form und dient unter anderem den Nürnberger Symphonikern als Proben- und Konzertort. Die Verbindung aus historischer Architektur, moderner Nutzung und hoher akustischer Qualität macht ihn einzigartig.

Der Klang des Sommers

Der Auftritt von Pat Metheny war der Auftakt eines Kultursommers, der Menschen unterschiedlichster Generationen und Interessen zusammenführt. Vielleicht liegt gerade darin die besondere Stärke des Serenadenhofs: Er verbindet Vergangenheit und Gegenwart, Geschichte und Gegenwartskunst, große Namen und intime Atmosphäre.

Ende Juli folgt mit Florian Künstler einer der erfolgreichsten deutschen Singer-Songwriter seiner Generation. Im August reiht sich dann Höhepunkt an Höhepunkt. Den Anfang macht am 2. August der sizilianische Liedermacher Pippo Pollina mit seinem Palermo Acoustic Quintet, gefolgt von der amerikanischen Funk- und Rockinstitution Mother's Finest am 3. August. Für den humoristischen Teil des Festivals sorgen die Komiker von Eure Mütter am 4. August sowie Gerhard Polt und die Well-Brüder, die aufgrund der großen Nachfrage gleich an zwei Abenden, am 5. und 6. August, im Serenadenhof auftreten.

Mit "Best of Austropop" am 9. August steht anschließend eine Hommage an die großen Stimmen Österreichs auf dem Programm. Elektronische Klangwelten bringt Schiller am 11. August nach Nürnberg, ehe die Feisten am 12. August mit ihrem musikalischen Kabarett gastieren. Die Italo Pop Night am 13. August verspricht mediterrane Sommerstimmung, während am 16. August die Queen Tribute Show die größten Hits der britischen Rocklegenden aufleben lässt.

Auch Liebhaber klassischer und orchestraler Musik kommen auf ihre Kosten. Die Sommernacht des Musicals am 17. August versammelt bekannte Melodien aus den großen Bühnenproduktionen, bevor am 18. August Carl Orffs monumentale "Carmina Burana" erklingt. Am 20. August folgt mit "Clockplay" eine aufwendige Hommage an Coldplay. Einen Tag später lädt die Italienische Opernnacht zu einer Reise durch die Welt der großen Arien ein. Mit "Echoes – A Tribute to Pink Floyd" am 22. August und der "ABBA Night" am 23. August stehen zwei weitere musikalische Publikumsmagnete auf dem Programm. Ende August erinnert "The Music of Phil Collins & Genesis" an die Karriere des britischen Pop- und Rockstars, bevor am 5. September das international gefeierte Quartett Salut Salon den diesjährigen Kultursommer beschließt.