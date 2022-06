Ausstellung

Ausstellung "Facing The Taboo" in Nürnberg soll Blick auf den Tod von Kindern lenken

Jeden Tag sterben in Deutschland fast 14 Kinder und Jugendliche an Erkrankungen. Das Kunstprojekt "Facing The Taboo" vom Bundesverband Kinderhospiz verwandelt dieses Tabu in Kunst. Die Ausstellung ist noch bis Ende Mai in Nürnberg zu sehen.