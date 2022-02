Ausstellungseröffnung in Memmingen

Dienstag, 8. März 2022, 19 Uhr

Eröffnet wird die Ausstellung im Saal des Maximilian-Kolbe-Hauses in der Donaustr. 1 in Memmingen. Die Ausstellungstafeln der "Rebellinnen" sind vom 8. bis 31. März 2022 in ganz Memmingen zu sehen. Sie stehen in Schaufenstern und öffentlichen Einrichtungen.

Veranstalterin der Ausstellung ist die Volkshochschule Memmingen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Memmingen sowie mit dem Frauennetzwerk Memmingen e.V. und der Frauengeschichtswerkstatt Memmingen e.V. statt.

Das komplette Programm zur Ausstellung finden Sie unter diesem Link.