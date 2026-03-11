Wenn Jethro Tull am 12. April in der Meistersingerhalle Nürnberg auftreten, steht mit Ian Anderson eine der ungewöhnlichsten Persönlichkeiten der Rockgeschichte auf der Bühne. Seine ambivalente Beziehung zur christlichen Tradition gehört zu den spannendsten roten Fäden seines Schaffens.

Anderson ist nicht nur Sänger, Komponist und Bandleader, sondern auch der Musiker, der die Querflöte endgültig in der Rockmusik etabliert hat. Mit seinem charakteristischen Bühnenstil – oft auf einem Bein stehend – prägte er seit Ende der 1960er Jahre den Klang und das Erscheinungsbild einer Band, die sich nie eindeutig einer Schublade zuordnen ließ. Die Europa-Tournee "The Curiosity Tour" führt das Publikum dabei nicht nur durch Jahrzehnte Rockgeschichte, sondern auch durch ein Werk, das immer wieder religiöse, philosophische und gesellschaftskritische Fragen aufgreift.

Eine der eigenwilligsten Bands der Rockgeschichte

Als Jethro Tull Ende der 1960er Jahre in Großbritannien aufkamen, unterschieden sie sich bereits deutlich von anderen Rockbands. Während viele Gruppen damals auf Blues-Riffs und Gitarrenvirtuosität setzten, verband Anderson Blues, Folk, Barockelemente, Jazz und Progressive Rock zu einem eigenständigen Stil.

Das wohl auffälligste Element war die Querflöte. In einer Zeit, in der dieses Instrument eher mit Klassik oder Folk verbunden war, machte Anderson sie zum gleichberechtigten Soloinstrument im Rock. Stücke wie "Locomotive Breath", "Aqualung" oder "Bourée" zeigen, wie virtuos und kraftvoll sich die Flöte im Kontext von Rockmusik einsetzen lässt. Damit schuf Anderson einen Klang, der sofort wiedererkennbar ist.

Auch formal war die Band innovativ. Konzeptalben wie "Thick as a Brick" oder "A Passion Play" sprengten die üblichen Songstrukturen und verbanden Rockmusik mit literarischer Ironie, satirischen Texten und langen musikalischen Formen. Für die Entwicklung des Progressive Rock gehörte Jethro Tull damit zu den prägenden Gruppen der frühen 1970er Jahre.

Religion als wiederkehrendes Thema

Neben musikalischer Experimentierfreude fällt im Werk von Ian Anderson vor allem eines auf: Religion ist eines seiner zentralen Themen. Allerdings geschieht das selten in affirmativer Form. Anderson hat sich in Interviews mehrfach als Agnostiker bezeichnet. Er respektiert religiöse Traditionen, lehnt aber dogmatische Glaubensgewissheit ab.

Diese Haltung prägt viele seiner Texte. Besonders deutlich wurde das bereits 1971 auf dem Album "Aqualung". Dort finden sich Songs, die religiöse Institutionen kritisch betrachten, ohne dabei spirituelle Fragen zu verwerfen.

In "My God" etwa attackiert Anderson religiöse Machtstrukturen und die Verbindung von Kirche und Geld. Der Song verbindet schwere Rockriffs mit einer ironischen Liturgie-Parodie – eine musikalische Form von Religionskritik, die damals für Diskussionen sorgte.

Noch persönlicher wird es in "Wind-Up". Darin beschreibt Anderson seine Kindheit in einem christlichen Umfeld und seine wachsende Skepsis gegenüber religiöser Bevormundung. Der Song endet mit einer provokanten Feststellung: Der Erzähler glaubt nicht an die Version von Gott, die ihm von Autoritäten vermittelt wurde.

Diese Kritik richtet sich jedoch weniger gegen Glauben an sich als gegen Institutionen und dogmatische Gewissheiten. Anderson hat mehrfach betont, dass ihn die historische Gestalt Jesu durchaus interessiert – als moralischer Lehrer und radikaler jüdischer Prediger. Der Unterschied zwischen dieser Figur und dem theologischen Christusbild der Kirchen ist für ihn ein wiederkehrendes Motiv.

"The Zealot Gene" – biblische Geschichten neu erzählt

Nach längerer Pause veröffentlichte Jethro Tull 2022 mit "The Zealot Gene" ihr erstes Studioalbum seit fast zwei Jahrzehnten. Der Titel spielt auf den Begriff des religiösen Eiferers an – den "Zeloten". Viele Songs greifen biblische Motive und Figuren auf, allerdings nicht im Sinne einer religiösen Verkündigung, sondern als literarische Reflexion über Macht, Fanatismus und menschliche Schwächen. Stücke wie "Sad City Sisters", "Mine Is the Mountain" oder "Shoshana Sleeping" erzählen von biblischen Charakteren, deren Geschichten in Andersons Interpretation eine moderne Dimension erhalten. Die Bibel erscheint dabei weniger als heiliges Dogma, sondern als reiche Sammlung menschlicher Erzählungen.

Anderson selbst erklärte in Interviews, dass ihn die Bibel vor allem als kulturelles und literarisches Dokument fasziniert. Ihre Geschichten seien Teil der europäischen Kulturgeschichte – und damit auch ein inspirierendes Material für Musik und Texte. Religiöse Themen sind jedoch nur ein Teil seines Werkes. Schon früh schrieb Anderson auch Songs über soziale Ungerechtigkeit, Umweltprobleme oder gesellschaftliche Entwicklungen.

"Aqualung" etwa erzählt von einem obdachlosen Mann, der von der Gesellschaft übersehen wird. "Locomotive Breath" beschreibt eine Welt, die von wirtschaftlichen Zwängen und blindem Fortschrittsglauben angetrieben wird. Auch Umweltfragen tauchen immer wieder auf. Anderson lebt selbst seit vielen Jahren auf einem Landgut in England und hat mehrfach betont, wie wichtig ihm nachhaltige Landwirtschaft und Naturschutz sind. In verschiedenen Texten kritisiert er Umweltzerstörung und kurzsichtige Wirtschaftspolitik.

Mehr als fünf Jahrzehnte nach den ersten Erfolgen wirkt das Werk von Jethro Tull erstaunlich zeitlos. Die Themen – religiöser Fanatismus, gesellschaftliche Verantwortung, moralische Fragen – haben in den letzten Jahren sogar neue Aktualität gewonnen.

Wenn Ian Anderson und Jethro Tull im Rahmen der "Curiosity Tour" nach Nürnberg kommen, erwartet das Publikum daher mehr als ein klassisches Rockkonzert. Die Band präsentiert eine Mischung aus bekannten Klassikern und neuem Material – musikalisch virtuos, textlich anspruchsvoll und oft mit einem Augenzwinkern. Das Konzert am 12. April in der Meistersingerhalle Nürnberg wird damit auch eine Begegnung mit einem Künstler sein, der die Rockmusik nicht nur musikalisch erweitert hat, sondern sie immer wieder als Forum für philosophische und gesellschaftliche Fragen genutzt hat.