Von außen ein wenig unscheinbar, aber innen überzeugend mit einer Rezeptesammlung auf 600 Seiten, die es in dieser Form in Oberfranken kein zweites Mal gibt: das kirchliche Kochbuch "Thiersheimer Schmankerl".

Und der jahrelange Erfolg gibt den Machern recht. Fast 30.000 Exemplare wurden seit dem Advent 1992 verkauft. Eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das Kochbuch nicht mit Hochglanzbildern von tollen Gerichten glänzen kann. Aber gerade diese Bodenständigkeit mit einheimischen Rezepten, die seit vielen Jahrzehnten in Thiersheim und der Region verwendet werden, scheint die Menschen zu begeistern. Man schaut den Thiersheimern quasi in den Kochtopf.

Rezepte aus der Region

Die Idee zum Kochbuch hatte vor 30 Jahren insbesondere das damalige Thiersheimer Pfarrer-Ehepaar Gudrun und Günter Saalfrank. "Wir haben damals aus der Not eine Tugend gemacht", erzählt Saalfrank. Der Kindergarten in Thiersheim musste erweitert werden, aber für die kleine Kirchengemeinde war der finanzielle Aufwand einfach nicht zu stemmen. Und so sei man in der Kirchengemeinde auf die Idee gekommen, ein Kochbuch herauszubringen.

Es sei einfach enorm gewesen, wie viele Menschen sich damals beteiligt haben, jeder vierte Haushalt in Thiersheim hätte mitgemacht und ein Rezept beigesteuert. Für Saalfrank war dies auch der Schlüssel zum Erfolg, denn damit konnte man einen kulinarischen Überblick über die Thiersheimer Region geben, der so nie hätte realisiert werden können.

So finden sich im Kochbuch, das vom Kindergarten des Fichtelgebirgsorts sowie von Landfrauen der Region herausgegeben wurde, allein 15 verschiedene Anleitungen für Knödel.

Rezepte ohne viel Schnickschnack

Und noch etwas habe das Kochbuch zum Verkaufsschlager gemacht. Wie die vielen Rückmeldungen zeigten, ließen sich die Rezepte mit dem umsetzen, was sich in einer normalen Küche findet – ohne erst ins nächste Feinkostgeschäft rennen zu müssen. Der große Erfolg und die hohen Verkaufszahlen, vor allem in den ersten Auflagen, trugen dazu bei, dass die Kindergartenerweiterung realisiert werden konnte und auch in den Folgejahren viele weitere Projekte in der Kirchengemeinde finanziell unterstützt werden konnten.

Katja Schütz ist seit 17 Jahren Pfarrerin in Thiersheim. Von Anfang an wurde sie vom Kochbuch begleitet.

"Das Kochen ohne viel Schnickschnack, das wollen die Leute", erzählt sie schmunzelnd, auch wenn schon ab und an die Rufe lauter wurden, etwas Neues zu machen.

Eine zweite Ausgabe mit neuen Rezepten. Aber man müsse ja nicht jedes Mal die Welt neu erfinden "und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand schon alle Rezepte auf den 600 Seiten nachgekocht hat" Wenn es nach Katja Schütz ginge, würde auch die jetzige Auflage nicht die letzte sein. Das Kochbuch sei mittlerweile aus den Küchen in der Region nicht mehr wegzudenken.

Ein Stück Heimat

Tradition hätte schließlich auch ihren Reiz und das Kochbuch findet immer wieder eine neue Käuferschaft. Als der kulinarische Almanach einmal für einige Monate vergriffen war, seien ganz viele aufgeregte Telefonanrufe im Pfarrhaus eingegangen.

"Es wird auch für die Enkel gekauft, wenn die wegziehen, damit sie ein Stück Heimat mitnehmen können", weiß die Pfarrerin, "oder wir bekommen auch Anrufe von weit her, die einfach mal wieder Rezepte aus ihrer Thiersheimer Kindheit nachkochen möchten."

Das Kochbuch sei inzwischen in fast alle fünf Kontinente der Welt versandt worden. Abwechslungsreich ist das Buch auf jeden Fall und bietet, weil so viele unterschiedliche Personen Rezepte beigesteuert haben, einen guten Überblick über die kulinarischen Genüsse des Fichtelgebirgsorts. Von Preiselbeernudeln über spanischen Reisauflauf bis hin zu vegetarischen Gerichten ist alles dabei.

Das Herz von Katja Schütz schlägt vor allem für den Rotweinkuchen, auch wenn nur ein Achtel Rotwein enthalten sei. "Eigentlich ist es einfach ein leckerer Schokokuchen, aber das Beste ist, er gelingt immer", und sie fügt hinzu, "sogar aus der Form geht er immer einwandfrei heraus."