Nach dem Fasching füllen sich die Bäckereiauslagen mit Ostergebäck – und mittendrin leuchtet er in sattem Orange: der Karottenkuchen. Zugegeben, er nimmt nicht so viel Platz ein wie die Krapfen in der Faschingszeit, aber ein Frühling ohne ihn? Unvorstellbar!

Doch genau da liegt das Dilemma. Denn mit der Fastenzeit kommt für viele auch der Verzicht auf Süßes – und damit auf den klassischen Karottenkuchen vom Bäcker. Aber warum verzichten, wenn es eine gesunde, selbstgemachte Alternative gibt?

Nach einigem Experimentieren ist dieses unkomplizierte Rezept entstanden – voller natürlicher Süße und herrlich saftig. Perfekt für alle, die auch in der Fastenzeit weder auf Kuchen noch aufs Fasten verzichten wollen.

Rezept für saftigen Rübli-Kuchen

Zutaten

Für den Teig:

200 g Haferflocken

2 reife Bananen / 2 Eier / 1 Ei + 1 Banane

2–4 Karotten (je nach Größe)

50–100 g Datteln (je nach gewünschter Süße)

150 ml Milch (ggf. pflanzlich)

Eine Handvoll Nüsse (z. B. Walnüsse)

Optional: 1 TL Backpulver

Optional: etwas Vanillearoma

Für das Topping:

Zuckerfreier Vanillejoghurt oder Skyr (ggf. vegan)

Einige Nüsse

Restliche geraspelte Karotten

Zubereitung

Den Ofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Haferflocken in einer Küchenmaschine oder einem Blender mahlen. Alternativ feine Haferflocken direkt verwenden. Die Karotten raspeln oder im Zerkleinerer verarbeiten. Eine Handvoll Raspeln und einige Nüsse zur Seite legen. Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und gut durchmixen. Falls keine Küchenmaschine verwendet wird, die Datteln vorher klein schneiden. Den Teig in eine beliebige Backform füllen und bei 160 °C ca. 35 Minuten backen. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen, etwa 30 Minuten auskühlen lassen. Die übrigen Nüsse hacken und den Kuchen mit Vanillejoghurt, Karottenraspeln und Nüssen toppen.

Tipp:

Wenn der Kuchen nicht am selben Tag gegessen wird, am besten trocken lagern und das Topping erst bei Bedarf auftragen. So bleibt er länger frisch.