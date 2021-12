Diese gemeinnützige Organisation ist ein Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel. Die CATF war schon 1990 besorgt über die globale Erderwärmung und appellierte an die Politik, dass sich die Schadstoffemissionen von Kohlekraftwerken deutlich senken müssten. Heute geht es der amerikanischen Organisation darum, dass viele Energiekreisläufe dekarbonisiert werden, sprich die fossilen Energieträger schnellstmöglich ersetzt werden. Die CATF genießt weltweit hohes Ansehen. Unabhängige Analysten sind sich sicher, dass eine Spende in Höhe eines Euros zu einem Rückgang von einer Tonne Kohlenstoffdioxid führt.

Wissenschaftler sind sich weltweit einig, dass es schwer wird, die Erderwärmung auf eine Erhöhung von 1,5 Grad zu begrenzen. Umso wichtiger ist es, Organisationen zu unterstützen, die sich weiterhin dafür einsetzen, neue Methoden in die Welt zu rufen, um die Erwärmung aufzuhalten. Carbon180 unterstützt diese Tätigkeiten. Auch Carbon180 wird politisch sehr ernstgenommen und hilft kleineren Unternehmen.

Vier Pfoten setzt sich für Tiere ein. Streuner-Hunde und - Katzen sind ein großer Teil ihrer Arbeit, aber auch Wildtiere finden hier Aufmerksamkeit. Neben normalen Geldspenden könnt ihr hier aber auch Tierpartnerschaften verschenken, oder sogar selber Partner eines Tieres werden. Vier Pfoten setzt sich auch mit politischen Angelegenheiten rund um das Tierwohl auseinander.

Eine weitere Organisation, die sich für das Wohl von Tieren einsetzt ist der Verein PETA. Im Vergleich zu Vier Pfoten ist PETA eher eine Nachrichtenplattform. Hier findet ihr alles Relevante rund um den Tierschutz. PETA macht oft auf Missstände im Umgang mit Tieren aufmerksam und versucht Fehlverhalten zu unterbinden. Außerdem macht PETA Vorschläge, wie man im Alltag auf tierische Produkte verzichten kann.

Die CBM setzt sich auf der ganzen Welt für blinde Menschen ein. Gerade in Entwicklungsländern ist die medizinische Versorgung nicht auf dem neuesten Stand. Vielen Menschen kann somit nicht geholfen werden. Die CBM bietet verschiedene Spendenmöglichkeiten an: Mit kleinen monatlichen Beträgen können präventive Maßnahmen ergriffen werden, um Kinder vor Erblindung geschützt werden. Ihr könnt aber mit eurer Spende auch ermöglichen, dass Menschen das Augenlicht durch eine Operation geschenkt wird.

Der eingetragene deutsche Verein, der fast zu 100 Prozent durch Spenden finanziert wird, setzt sich für die vollständige Bildung von analphabetischen Mädchen in Indien ein. Den Mädchen wird durch LIFT Schulbesuch ermöglicht und somit indirekt der Verbleib in ihrer Heimat. Ohne den Schulbesuch müssten die jungen Frauen früher oder später ihre Heimat verlassen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Der Verein informiert in einem Newsletter über den Stand der Projekte.

Für seine Nachhaltigkeit ist LIFT mit dem angesehenen DZI-Siegel ausgezeichnet worden.

