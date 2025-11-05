Im Jahr 2025 markiert Weimar ein bedeutendes Jubiläum: Vor 250 Jahren, am 7. November 1775, kam Johann Wolfgang von Goethe nach Weimar. Im Gepäck hatte er damals schon sein Lebenswerk "Faust", das einen zentralen Platz im Themenjahr der Stadt einnimmt. Ein Stück Bayern findet man im Herzen der Stadt.
Vor dem Deutschen Nationaltheater steht das bronzene Doppelstandbild von Goethe und Schiller – zwei Männer, zwei Geister, vereint auf einem Sockel. Ihre Hände ruhen aufeinander, ihre Blicke sind nach vorn gerichtet, als suchten sie jenseits der Gegenwart den nächsten Gedanken, den nächsten Vers, die nächste Wahrheit. Das Denkmal wurde 1857 eingeweiht und vom Dresdner Bildhauer Ernst Rietschel geschaffen. Dass es in dieser Form überhaupt entstehen konnte, verdankt Weimar Ludwig I. von Bayern, leidenschaftlicher Kunstmäzen und Förderer der deutschen Klassik.
Die Bronze stammt von osmanischen Schiffskanonen, die sich auf osmanischen und ägyptischen Kriegsschiffen befanden, die in der Schlacht von Navarino (Pylos) durch englische, französische und russische Schiffe versenkt worden waren. "Ägypten gehörte damals zum osmanischen Reich", sagt Christian Hecht, stellvertretender Direktor des Stadtmuseums Weimar. Die Osmanen verloren bei Navarino 60 kleinere und größere Schiffe. Vor allem in Folge dieser Schlacht erlangte Griechenland die Unabhängigkeit.
Nach der Schlacht wollte man aus den versenkten Schiffen materiell wertvolle Gegenstände bergen. Die Schiffe lagen nicht sehr tief und waren für Taucher zugänglich. Die geborgene Objekte, darunter viele bronzene Kanonen, wurden anschließend öffentlich verkauft. Aus diesem Verkauf erwarb König Ludwig I. über 1000 Zentner bronzener Kanonen, die er zu einem großen Denkmal in Form einer Säule verwenden wollte. Nachdem dieses nicht verwirklicht wurde, verwendete der König das Metall nach und nach für andere Denkmäler.
Er spendete nicht nur Geld, sondern auch das Metall, aus dem die Statue gegossen wurde – Bronze, gewonnen aus eingeschmolzenen Kanonen. Ein Symbol des Friedens und ein Zeichen, dass geistige Größe nicht an Landesgrenzen haltmacht. Ein Stück Bayern, gegossen in die Seele Weimars. Heute, im Jahr 2025, ist dieses Denkmal mehr als ein touristisches Wahrzeichen. Es ist ein Denkmal einer Bewegung, die durch die ganze Stadt geht: vom Theaterplatz zu den Archiven, Kirchen und Museen – auf den Spuren des Faust und der Reformation, der Dichtung und des Glaubens, der Vernunft und des Zweifels.
Goethes Lebenswerk als Glaubensfrage
Goethe ging 1775 nach Weimar, weil er eine Einladung vom jungen Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach erhielt. Diese Einladung war Teil von Feierlichkeiten anlässlich des Regierungsantritts und der Vermählung des Herzogs. Goethe wurde ein enger Freund und Berater des Herzogs, der ihn später zum Minister und Geheimrat ernannte und so eine lange und prägende Schaffenszeit in der Stadt einleitete. Bereits 1776 trat er in das Geheime Consilium ein – eine frühe Ministerfunktion – und übernahm in den folgenden Jahren verschiedenste administrative Ämter. 1782 erhielt er den Adelsstand ("von Goethe") und bezog das Haus "am Frauenplan" in Weimar, das zu seinem Wohnsitz für viele Jahrzehnte wurde. Das "Goethe-Haus" ist heute ein Museum. Den Sessel, in dem er seinen letzten Atemzug machte, kann man heute noch hier sehen.
Goethe blieb bis zu seinem Tod am 22. März 1832 in Weimar und wurde in der Fürstengruft beigesetzt. In der Grablege des Hauses Sachsen-Weimar und Eisenach stehen auch die Särge der beiden größten Dichter der Weimarer Klassik, Goethe und Friedrich Schiller, im Gruftgewölbe. Dass die Gebeine Schillers gar nicht in dem Sarg liegen, wissen dabei nur die Eingeweihten. Der 26 Jahre vor Goethe verstorbene Dichter war in der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1805 im Kassengewölbe auf dem Jakobskirchhof beigesetzt worden, erst 1827 erfolgte die Überführung seines vermeintlichen Leichnams in die Fürstengruft. Untersuchungen ergaben jedoch, dass die Gebeine von anderen Personen stammen.
Lebendiges Andenken im Goethe- und Schiller-Archiv
Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach hat das Goethe- und Schiller-Archiv 1885 gegründet. Als Alleinerbin von Goethes handschriftlichem Nachlass und verfolgte sie das Ziel, die Schriften für die Gesamtausgabe der Werke aufzubereiten und zugänglich zu machen. Der Bestand von Goethes Werken umfasst 4215 Verzeichnungseinheiten – darunter rund sechs Millionen Einzelseiten. Alleine der "Faust" ist mit 2232 Manuskriptseiten dokumentiert. In der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, wenige hundert Meter weit entfernt am heutigen "Platz der Demokratie" findet man mit über 21.000 Objekten die weltweit größte "Faust"-Sammlung ab dem Jahr 1500.
Zu Besuch im Goethe- und Schiller-Archiv: Hier riecht es nach Papier, Staub und Geschichte. Unter Glas liegen vergilbte Blätter voller Anmerkungen, Korrekturen, Tintenkleckse. Hier führt Ariane Ludwig, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Klassik Stiftung Weimar, durch die Sonderausstellung Experiment Faust – Aus Goethes Schreibwerkstatt. "Man muss gar nicht lesen können, was da steht, um zu sehen, dass hier ein Mensch gerungen hat", sagt Ludwig leise. "Faust war Goethes Lebensaufgabe. Er hat über sechzig Jahre daran gearbeitet – ein Werk, das ihn nie losgelassen hat." Den "Faust II" hat er zu Lebzeiten nicht veröffentlichen wollen.
Goethes Schreibtisch war ein Labor des Denkens. Er experimentierte mit Sprache wie ein Chemiker mit Stoffen, setzte Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften in Beziehung. "Faust ist keine Geschichte vom Teufelspakt", sagt Ludwig, "es ist eine Suche nach Erkenntnis – die Geschichte eines Menschen, der das Absolute will und an den Grenzen seines Verstandes scheitert." Eine Vitrine zeigt frühe Entwürfe der Mephisto-Szenen. Ludwig deutet auf die schwankende Handschrift. "Wie bringt man nach der Aufklärung einen Teufel auf die Bühne?", fragt sie. "Goethe wollte keine mittelalterliche Dämonenfigur, sondern einen Geist der Verneinung – eine intellektuelle Kraft, die das Denken provoziert."
Mephisto wurde so zu einem Spiegel der modernen Vernunft: charmant, sarkastisch, rational – ein Teufel mit Ironie. Goethe verleiht ihm die berühmten Worte: "Ich bin der Geist, der stets verneint." Damit entlarvt er ihn als notwendigen Gegenspieler des Fortschritts. Die Versuchung, die Mephisto Faust anbietet, ist kein satanisches Zauberspiel, sondern ein metaphysisches Experiment. Faust will den Augenblick festhalten, den Moment des vollkommenen Glücks. "Werd’ ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön!" Die Wette zwischen Faust und Mephisto ist eine Allegorie auf das christliche Paradox: Das Streben nach Vollkommenheit ist menschlich – doch wer das Vollkommene besitzen will, verliert es. Solange Faust sucht, bleibt er frei; sobald er innehält, gehört er dem Teufel.
Ludwig verweist auf die "Dom-Szene", in der Gretchen von Schuld und Reue überwältigt wird. "Hier sieht man, wie Goethe religiös denkt, ohne dogmatisch zu sein", sagt sie. "Er bezieht sich auf die Bibel, aber er predigt nicht. Das Religiöse ist bei ihm innerlich, tastend." In den Handschriften finden sich Kreuzsymbole und biblische Anspielungen, aber auch Fragezeichen, Streichungen, Unentschiedenheit. Goethe bleibt Suchender. "Faust ist kein Bekenntniswerk", meint Ludwig, "sondern ein Glaubensexperiment."
Von der Handschrift zur Vision – "Faust" im Museum
Im benachbarten Schiller-Museum führt Silke Axthelm durch die noch bis zum 1. November 2027 zu sehende Sonderausstellung zu Faust, die Goethes Werk als Gesamterlebnis präsentiert. An den Wänden entfaltet sich ein gewaltiges Panorama des Comic-Künstlers Simon Schwartz: 15 Meter lange Tafeln, auf denen Goethes Verse, Gesichter und Visionen ineinander übergehen. "Viele Besucher denken zuerst, das seien Wolken", sagt Axthelm lächelnd. "Aber das sind Zitate. Gedankenwolken."
Zwischen den Panels finden sich Exponate aus Goethes naturwissenschaftlicher Sammlung – Tierpräparate, Muscheln, Schädel, Gläser mit Flüssigkeiten. "Goethe war ein Sammler und Forscher", erklärt Axthelm. Rund 26.000 kunst- und etwa 23.000 naturwissenschaftliche Objekte kamen dabei zusammen. Einige davon sind im Haus am Frauenplan sowie im Gartenhaus unweit des Goethe- und Schiller-Archivs zu sehen. "Seine naturwissenschaftliche Neugier spiegelt sich in der Figur des Homunculus – des künstlich erschaffenen Lebens. Das war sein poetisches Bild für moderne Wissenschaft." Axthelm zeigt auf eine Vitrine mit Seepferdchen und Fossilien: "Er glaubte, dass alles Lebendige miteinander verbunden ist. Deshalb ist Faust II so faszinierend – es geht um Schöpfung, Technik, Verantwortung. Im Grunde hat Goethe das 21. Jahrhundert vorausgedacht."
In einem weiteren Raum leuchten Zitate von Karl Marx. "Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles" – für Marx war das der poetische Kern der kapitalistischen Entfremdung. "In der DDR-Schule mussten wir ,Das Kapital´lesen – und dazu ,Faust I´", erzählt Axthelm. "Man sah in beiden Werken eine Kritik am Streben nach Besitz und Macht. Goethe als Vorläufer von Marx – das war damals fester Bestandteil des Unterrichts." Marx selbst schrieb, Faust II enthalte die "Poesie der modernen Industrie". Beide Denker verband der Gedanke, dass der Mensch Gefahr läuft, sich in seinem Schaffen zu verlieren.
Von der Dichtung zur Reformation
Wer nach dieser geistigen Expedition die Ausstellung verlässt, steht wieder im Licht der Weimarer Straßen – und findet sich unversehens in einer Stadt, die schon Jahrhunderte zuvor Schauplatz eines anderen Glaubensexperiments war: der Reformation. In der Mitte des 16. Jahrhunderts lebte hier Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige, einer der führenden protestantischen Fürsten. Er kämpfte im Schmalkaldischen Bund gegen Kaiser Karl V. und verlor 1547 die Schlacht bei Mühlberg. Verraten von seinem Vetter Moritz wurde er gefangengenommen, verlor die Kurwürde und die Universität Wittenberg – das Herz der Reformation. Nach fünf Jahren Haft kehrte er 1552 nach Weimar zurück. Hier erklärte er die Stadt zur Residenz der ernestinischen Wettiner – und machte sie damit zum geistigen Zentrum des Protestantismus.
An seiner Seite: der alte Maler Lucas Cranach der Ältere, Freund und Porträtist Martin Luthers. Cranach richtete sich in Weimar ein Atelier ein und begann sein letztes Werk – den Reformationsaltar für die Stadtkirche St. Peter und Paul. Cranach starb 1553, doch sein Sohn vollendete das Gemälde. Es zeigt die Kreuzigung, flankiert von den Reformatoren Luther und Melanchthon, während unten das einfache Volk steht. Keine Heiligen, keine Hierarchie – nur Glauben. Wer heute in der Herderkirche steht und dieses Bild betrachtet, sieht die Wurzeln jener geistigen Freiheit, aus der auch Goethes Denken erwuchs.
Der Jakobsfriedhof – Weimars stille Chronik
Nur wenige Minuten entfernt liegt der Jakobsfriedhof. Unter alten Linden steht die Kopie von Cranachs Grabplatte, geschmückt mit dem geflügelten Schlangenwappen. Hier ruht noch heute der Maler der Reformation. Zweihundert Jahre nach Cranach trat ein anderer Prediger ans Pult der Stadtkirche: Johann Gottfried Herder. 1776 holte Goethe ihn nach Weimar – als Generalsuperintendent, Oberpfarrer und Mitglied des Kirchenrats. Herder verband Theologie mit Aufklärung, Religion mit Vernunft. Er sprach von einer "menschlichen Religion", die nicht in Dogmen erstarrt, sondern im Herzen lebt. Unter seiner Leitung wurde die Stadtkirche zu einem Ort geistiger Erneuerung – und später nach ihm benannt: Herderkirche. Goethe schätzte Herder als moralisches Gewissen der Weimarer Klassik. Beide sahen im Menschen das Ebenbild des Schöpfers – ein Gedanke, der sich im Faust fortsetzt: "Was wär’ ein Gott, der nur von außen stieße?"
Nietzsche in Weimar – der letzte Schüler Goethes
Doch Weimar ist nicht nur die Stadt der Reformation und der Klassik – es ist auch die Stadt, in der die religiöse Gewissheit endgültig ins Wanken geriet. Kaum hundert Jahre nach Goethe zog Friedrich Nietzsche hierher, geistig zerrüttet, aber von seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche umsorgt. Das Nietzsche-Archiv, heute ein Museum der Klassik Stiftung Weimar, befindet sich in der Villa Silberblick. Elisabeth ließ sie zu einem Denkmal ihres Bruders umbauen – halb Pilgerstätte, halb Kultort. Noch heute liegt über dem Haus eine eigentümliche Spannung: Verehrung und Verstörung, Genie und Zusammenbruch.
Nietzsche selbst hat Goethe zutiefst bewundert. In seinen Schriften nennt er ihn den "vollendeten Menschen der Kultur" – jenen, der Maß, Sinnlichkeit und Geist zu vereinen wusste. "Goethe", schrieb Nietzsche, "ist nicht ein Ereignis der Nation, sondern der Menschheit." Für ihn war Goethe der Gegenentwurf zu den dogmatischen Denkern seiner Zeit: kein Asket, sondern ein Bejaher des Lebens. In dieser Verehrung lag zugleich eine Abrechnung mit der Religion. Nietzsche sah in Goethe denjenigen, der das Christentum bereits "überwunden" hatte – nicht im Zorn, sondern in schöpferischer Selbstbehauptung. Während Luther die Kirche reformierte, befreite Goethe den Glauben vom Dogma, und Nietzsche schließlich erklärte den Gott der Dogmen für tot.
"Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet", schrieb Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft – kein Triumphschrei, sondern eine Klage. Er meinte damit nicht den Verlust des Glaubens an ein Jenseits, sondern den Zusammenbruch aller alten Werte, die den Menschen Halt gegeben hatten. Und doch: in dieser Leere sah Nietzsche die Möglichkeit eines neuen Menschentums. Der Mensch müsse, wie Faust, seine eigene Schöpfung werden. So schließt sich in Weimar ein Kreis: Von Luther, der Gott neu begriff, über Goethe, der ihn suchte, zu Nietzsche, der ihn in sich selbst aufhob. Im Schatten des Nietzsche-Archivs spürt man, dass Weimar nicht nur das Zentrum deutscher Kultur ist, sondern auch der Ort ihrer tiefsten Selbstbefragung.
Das Hotel Amalienhof – gelebter Protestantismus
Wer von der Herderkirche hinunter zur Goetheallee geht, stößt auf das Hotel Amalienhof – ein Haus, das Geschichte atmet. Hinter der klassizistischen Fassade verbirgt sich ein Ort, an dem der protestantische Gedanke der Nächstenliebe in moderner Form weiterlebt. Das Hotel steht in Trägerschaft der Diakonie Mitteldeutschlands, jener Institution, die im 19. Jahrhundert aus der evangelischen Sozialbewegung hervorging. Hier wird Gastfreundschaft nicht nur als Service verstanden, sondern als gelebte Theologie: das Willkommenheißen als Ausdruck des Glaubens.
"Unsere Wurzeln liegen in der Reformation", heißt es in der Hauschronik. Und tatsächlich: Wer im Amalienhof übernachtet, wohnt im Schatten der Herderkirche, in Sichtweite von Goethes Gartenhaus – mitten im geistigen Herz Weimars. So verbindet das Hotel auf stille Weise die Fäden, die sich durch die Jahrhunderte ziehen: Luthers Glaube, Herders Vernunft, Goethes Suche nach Sinn.
Rückkehr zum Denkmal
Am Ende des Weges steht man wieder auf dem Theaterplatz. Vor dem Deutschen Nationaltheater ruhen Goethe und Schiller in Bronze. "An der Entstehung des Weimarer Doppelstandbilds war der König stark interessiert, da er Goethe, den er persönlich kannte, und auch Schiller sehr verehrte", ergänzt Christian Hecht. Belege seien unter anderem die als "Dichterzimmer" gestalteten Räume in der Königswohnung der Münchner Residenz.
Übrigens muss man gar nicht mal von München nach Weimar reisen, um einen Eindruck vom Goethe-Schiller-Denkmal zu erhaschen – dasselbe Material wurde auch für die Münchner Bavaria verwendet, weiß Hecht.
Goethe, Cranach, Herder, Nietzsche und Schiller – sie alle haben auf ihre Weise versucht, das Göttliche im Menschlichen sichtbar zu machen. Und vielleicht ist genau das Weimars wie Goethes Botschaft an die Welt. Frei nach "Faust": "Es irrt der Mensch, solang er strebt". Weimar bleibt der Ort, an dem dieses Streben sichtbar wird – zwischen Himmel und Erde, zwischen Glaube und Geist, zwischen Bayern und Thüringen, zwischen Gestern und Morgen.