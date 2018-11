Garmisch-Partenkirchen ist Gastgeberin für Herbstsynode

Bleibt bei so viel Konzentration noch Zeit fürs Profil? Uli Wilhelm nickt: "Zwischen Juni und September bieten wir jeden Tag einen Berggottesdienst an." Denn in Garmisch, dem 29.000-Einwohner-Städtchen mit über 1,5 Millionen Übernachtungsgästen pro Jahr, ergibt sich das Profil "Urlauberseelsorge" von selbst. "Am Berg kann man Menschen fischen", hat die begeisterte Bergsteigerin festgestellt und berichtet von ihren schönsten Erfahrungen mit der "Zufallsgemeinde" am Gipfel.

Da ist das junge Paar, sie katholisch, er konfessionslos, das nach dem Berggottesdienst mit seinem Hochzeitswunsch zur Pfarrerin kommt. "Er überlegt jetzt, ob er dafür evangelisch wird", sagt Wilhelm. Da ist der Brief in zittriger Handschrift, dessen Absender bescheiden um einen Stein von der Zugspitze bittet – als Erinnerung an seine vergangenen Urlaube in den Bergen. Uli Wilhelm schickte einen Stein in Herzform vom Zugspitzplatt und erntete gerührte Dankbarkeit. Sogar vor liturgischen Spitzkehren schreckt die Alpinistin nicht zurück: Eine englischsprachige Trauung nach schwedischem Ritus war ihr Glanzstück am Berg.

Urlauberseelsorge und Kontakte zu Touristen aus Nahost

Doch längst überwiegen in Garmisch-Partenkirchen Touristen aus Nah- und Fernost. "Wenn du im Sommer an den Eibsee kommst, glaubst du, du bist in Saudi-Arabien", sagt die Theologin mit einem kindlichen Staunen. Und obwohl die muslimischen Besucher nicht ihre Zielgruppe sind, greift die Pfarrerin auch diesen Ball auf. An manchen schönen Sommertagen spaziert sie im schwarzen T-Shirt mit weißen arabischen Schriftzeichen durch die Fußgängerzone. "Die Deutschen schauen mich dann immer sehr skeptisch an", lacht sie, "aber die Araber strahlen und bedanken sich." Denn auf ihrem T-Shirt steht: Stell dir vor, es wäre Frieden.

Dass es interreligiös gut läuft, zeigt auch die Anekdote über den Sultan von Oman: Er wählte für eine seiner Großspenden zuletzt die evangelische Gemeinde aus – die mit dem Geld drei Jahre lang ihren Jugenddiakon finanzieren konnte.

Doch auch in der christlichen Ökumene läuft es gut in: Die Griechisch-Orthodoxen feiern einmal im Monat Gottesdienst in der Johanneskirche. Eine Berghütte öffnet trotz Betriebsferien extra für die Synodalen – auf Vermittlung des katholischen Bildungswerks. Und bei der katholischen Fronleichnamsprozessionen haben die Protestanten ihren eigenen Altar. "Das", findet Uli Wilhelm, "ist schon very special."