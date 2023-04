1. Mein Lehrer, der Krake

In diesem Film geht es um einen Filmemacher, der aus seinem Alltag entfliehen will und anfängt jeden Tag im Meer tauchen zu gehen. Dabei hat er eine besondere Begegnung, die zu einer unvergesslichen Geschichte zweier Freunde wird.

Gibt's hier: Netflix

2. Blind Side – Die große Chance

Zufällig lernen sich zwei Menschen kennen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie, eine wohlhabende, sozial engagierte Frau. Er, ein mittelloser, jugendlicher Obdachloser aus dem Ghetto. Eine rührende Geschichte über eine Art Mutter-Sohn Beziehung, die zu großem Erfolg führt.

Gibt's hier: Prime Video, Netflix, Sky Store, Apple TV, Google Play, Microsoft, Rakuten TV, Magenta TV und Chili

3. True Spirit

Diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Eine Minderjährige, die ganz alleine um die Welt segelt. Nur ihre Kamera mit dabei. Ob das gut geht?

Gibt's hier: Netflix

4. Mamma Mia - der Film

Sophie und Sky wollen heiraten und sie will von ihrem Vater an den Altar geführt werden. Jedoch weiß sie nicht wer ihr Vater ist und es gibt drei Optionen. Kurzerhand lädt sie alle drei zur Hochzeit ein, ohne, dass ihre Mutter etwas davon weiß.

Gibt's hier: Prime Video, WOW, Sky Go, Sky Store, Apple TV, Google Play, freenet Video, Microsoft, Rakuten TV, Magenta TV, videociety und maxdome

5. Mavericks - Lebe deinen Traum

Auch bei diesem Film handelt es sich um eine wahre Geschichte. Ein Jugendlicher hat das Ziel, die größten Wellen der Welt zu reiten. Er bittet einen erfahrenen Surfer aus seinem Heimatort um Hilfe. Dabei entsteht eine wunderbare Freundschaft.

Gibt's hier: Prime Video, Sky Store, Apple TV, Google Play, freenet Video, Microsoft, Rakuten TV, Magenta TV, videociety und maxdome

6. Der Schuh des Manitu

Diese Westernkomödie handelt von dem Apachen-Häuptling Abahachi und seinem Blutsbruder Ranger. Sie begeben sich auf eine abenteuerliche Schatzsuche. Ein Michael Bully Herbig Film, der niemals alt wird.

Gibt's hier: Prime Video, Disney+, Sky Store, Apple TV, Google Play, freenet Video, VIDEOBUSTER, GRJNGO - Westernfilme, Paramount+, Microsoft, Rakuten TV, Magenta TV, videociety, alleskino und maxdome

7. Ziemlich beste Freunde

In diesem rührenden Film geht es um den Arbeitssuchenden Driss. Er fängt eine Stelle als Pfleger bei dem querschnittsgelähmten, reichen Mann Phillipe an. Driss' direkte Art ist genau das was Phillipe braucht und will. Es entsteht eine echte Freundschaft.

Gibt's hier: Prime Video, Netflix, Apple TV, Google Play, freenet Video, Microsoft, Rakuten TV, Magenta TV, videociety, Kino on Demand, CHILI und maxdome

8. Im Dutzend Billiger

Tom und Kate Baker haben 12 Kinder. Sieben Jungs und fünf Mädchen. Der Alltag mit 12 Kindern ist nicht ganz einfach und das Chaos ist daher vorprogrammiert.

Gibt's hier: Prime Video, Disney+, Sky Store, Apple TV, Google Play, freenet Video, Microsoft, Rakuten TV, Magenta TV, videociety und maxdome

9. Hanni und Nanni

Hanni und Nanni sind eineiige Zwillinge. Und genau das nutzen sie auch aus. Nicht nur ihre Eltern werden ständig von den Beiden reingelegt. Auch ihrer Mitschülerin Oktavia wollen sie es zeigen.

Gibt's hier: Prime Video, Apple TV, Google Play, freenet Video, Microsoft, Rakuten TV, Magenta TV, videociety und maxdome

10. Briefe an Julia

Mit ihrem Verlobten fliegt Sophie nach Verona. Sie hatte sich auf eine Reise mit ihm gefreut, doch er hat nur seine baldige Restauranteröffnung im Sinn. Deshalb geht sie alleine auf Erkundungstour und durch Zufall findet Sophie einen 50 Jahre alten Brief, welcher an Julia von Romeo und Julia adressiert ist. Sie versucht die Verfasserin des Briefes ausfindig zu machen. Ab da geht für Sophie die Reise ihres Lebens los.

Gibt's hier: Prime Video, Apple TV, Google Play, freenet Video, VIDEOBUSTER, CINEMA OF HEARTS, Rakuten TV, Magenta TV, videociety und maxdome